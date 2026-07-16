El PP «respeta» la sentencia de la amnistía, pero recuerda que «ningún presidente debe cambiar poder por impunidad»

El Partido Popular ha señalado que «respeta» el fallo emitido este jueves por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que avala la Ley de Amnistía, aunque recuerda que «ningún presidente debe cambiar poder por impunidad» y «mucho menos hacerlo contra la voluntad de los españoles». «Es lo que hizo Pedro Sánchez. Eso siempre será moralmente inaceptable», han subrayado.

En este sentido, desde el PP sostienen que la sentencia europea «resuelve únicamente las dudas concretas sobre determinados aspectos del Derecho de la Unión que le han planteado los tribunales españoles, por lo que ahora serán éstos quienes la apliquen de acuerdo con esta resolución».

Para la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo es «un paso más de un largo proceso judicial», aunque aseguran que el Gobierno «intentará presentar esta sentencia como el final del debate». «Se equivocan. El debate nunca fue solo jurídico. El debate es si un presidente puede negociar privilegios penales a cambio de una mayoría parlamentaria. Y nuestra respuesta sigue siendo no», han criticado.

En cuanto a los líderes independentistas, el PP matiza que «ninguna decisión absuelve la gravísima irresponsabilidad que cometió el separatismo» y recuerdan que este fallo no elimina su responsabilidad política. «Todavía, 10 años más tarde, Cataluña intenta recuperarse de ese gran proceso tóxico», insisten.

La decisión del TJUE no implica la vuelta inmediata del ex presidente de la Generalitat fugado de la Justicia, Carles Puigdemont. Para ello habría que esperar a la decisión del Tribunal Constitucional que preside Cándido Conde-Pumpido y a que el Tribunal Supremo aplicase la medida de gracia al líder de Junts.

La sentencia se ha comunicado este jueves desde la Gran Sala de la Corte Europea a través de la lectura de las partes más relevantes de la misma por parte del presidente de la institución, Koen Lenaerts.

Aznar: «No debe quedar impune»

Por su parte, el ex presidente del Gobierno José María Aznar ha afirmado que la agresión sediciosa al derecho «no debe quedar impune, ni mucho menos recompensarse».

Durante su intervención en el foro Libertas, organizado por el Partido Popular Europeo (PPE) en Madrid, Aznar ha defendido la necesidad de hacer frente de manera constante a lo que considera «una de las peores desviaciones políticas» de la actualidad. En su discurso, ha sostenido que ambos principios son «inseparables» y ha advertido de los riesgos que, a su juicio, supone «cuestionar el Estado de derecho».

Aznar también ha aprovechado la fecha para lanzar un mensaje sobre la importancia de preservar el orden constitucional. En este sentido, ha afirmado que «la agresión sediciosa al derecho no debe quedar impune, ni mucho menos recompensarse», subrayando que este tipo de actuaciones no pueden recibir ningún tipo de beneficio o reconocimiento político.

Asimismo, el ex presidente ha insistido en que cualquier ataque contra la integridad constitucional de un Estado miembro «trasciende las fronteras nacionales y afecta al conjunto de la Unión Europea». Según ha indicado, la estabilidad institucional de países como España, Francia, Alemania o Italia constituye la base sobre la que se sustenta el proyecto europeo, por lo que defender su unidad y su marco constitucional es, en su opinión, una responsabilidad compartida por todos los socios de la Unión.