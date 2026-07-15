El CIS de Tezanos dispara al PSOE tras la condena a Ábalos y le sitúa casi 8 puntos por delante del PP

El PSOE volvería a salir ganador de unas potenciales elecciones generales, según el barómetro de julio del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), dirigido por el socialista José Félix Tezanos. Pedro Sánchez, después de la caída del pasado mes, vuelve a tomar aire según los datos del organismo público, sin importar la condena a 24 años de cárcel a José Luis Ábalos, con una ventaja de 7,9 puntos sobre el Partido Popular (PP) que preside Alberto Núñez Feijóo, con Vox como tercera fuerza.

El CIS, adscrito al Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, concede el triunfo a Sánchez en unas semanas en las que la presión de la corrupción del presidente del Gobierno aumenta con los casos de su mujer, Begoña Gómez, y su hermano, el ya condenado –a nueve años de inhabilitación– David Sánchez. Tampoco la condena del que fuera su mano derecha, José Luis Ábalos, a 24 años de cárcel, ha afectado a Sánchez, sino todo lo contrario.

Además, la imputación de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, por sus reuniones con Leire Díez y el caso Zapatero, con el ex presidente socialista también investigado por seis delitos de corrupción, podrían haber afectado al porcentaje del PSOE, pero Tezanos vuelve a ejercer de salvavidas y concede un nuevo triunfo en el CIS al actual jefe del Ejecutivo.

El PSOE cuenta con un 33% de los votos en el CIS de julio de 2026, que sube para los socialistas en comparación con los datos de junio, donde Sánchez contaba, según Tezanos, con un 31,3%. El aumento del porcentaje también repercute en la distancia con el PP de Alberto Núñez Feijóo, que pasa a ser de 7,9 puntos en el último barómetro del organismo público, por los 4,1 del mes pasado.

El Partido Popular, después de acercarse mucho a Sánchez, sin superarle, en el último CIS, ve cómo Tezanos le hace retroceder en este mes de julio. Feijóo contaría, según estos datos, con un 25,1% de cara a unas potenciales elecciones, por los 27,1 puntos de junio.

Vox es la tercera fuerza, aunque alejada del Partido Popular. La distancia, que en los primeros meses de 2026 fue escasa, continúa abierta y distanciando al partido verde de su competidor en el espectro de la derecha. Santiago Abascal, candidato de la formación conservadora, contaría con un 15,3% de los votos en este CIS, a casi 10 puntos del PP.

En cuanto a las fuerzas de extrema izquierda, Sumar, partido aún liderado por Yolanda Díaz, cae desde los 6,4 puntos de julio hasta los 6,1 de este CIS, penalizado levemente por el crecimiento que Tezanos otorga a Pedro Sánchez. Podemos, por su parte, baja del 2,8% al 2,5%, por debajo incluso de ERC y Se Acabó la Fiesta.

El CIS de Tezanos

El CIS es un instituto público que, desde la llegada de José Félix Tezanos a su dirección, ha perdido todo reconocimiento y prestigio entre los profesionales de los estudios de opinión. Afiliado al PSOE desde 1973, Tezanos abandonó en 2018 la Ejecutiva Federal de la formación para presidir el Centro de Investigaciones Sociológicas, en un encargo directo de Pedro Sánchez. Así, se convirtió en el primer dirigente de un partido al frente del CIS en casi medio siglo de democracia.

Los resultados que han arrojado las urnas en los últimos años revelan, tras el análisis de los expertos, que las estimaciones de voto del conjunto de las fuerzas de la izquierda, entre las que se encuentran PSOE, Sumar y Podemos, han sido cinco puntos superiores a lo que finalmente ha sucedido.

Entre los fracasos más sonados del centro de investigaciones se encuentran las últimas elecciones gallegas, donde Tezanos quitó un total de 5 puntos al Partido Popular de Alfonso Rueda, cuatro de ellos para dárselos al PSOE de José Ramón Gómez Besteiro. Sin embargo, los populares lograron su quinta mayoría absoluta. En las elecciones andaluzas de 2018, el CIS no supo o quiso detectar primera irrupción de Vox en un Parlamento autonómico, y en las de la Comunidad de Madrid, en 2021, en lugar de la arrolladora victoria de Isabel Díaz Ayuso, Tezanos pronosticó un empate entre la izquierda y la derecha.