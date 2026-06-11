El CIS de Tezanos recorta de 11,7 a sólo 4,2 puntos la ventaja del PSOE sobre el PP tras los casos de Zapatero y las cloacas

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), dirigido por el socialista José Félix Tezanos, vuelve a dar al PSOE de Pedro Sánchez como ganador de las próximas elecciones generales, según los resultados del barómetro de junio de 2026. La sorpresa no está en la clásica victoria socialista, sino en que Tezanos apenas otorga una ventaja de 4,2 puntos a Sánchez sobre el Partido Popular (PP) que preside Alberto Núñez Feijóo, por los más de 11 de diferencia de mayo.

La entrada de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en Ferraz y la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por el caso Plus Ultra pasan factura a Sánchez incluso en el CIS, que rebaja diferencias y deja a Feijóo más cerca que nunca de ganar las elecciones según datos del organismo público, adscrito al Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.

Los datos del CIS correspondientes al mes de junio se hacen públicos tan solo 13 días después de los resultados de mayo, en una medida no habitual y cuya publicación coincide con los días previos a la audiencia preliminar de Begoña Gómez ante el juez Peinado –15 de junio–, la declaración como imputado de Zapatero y la comparecencia de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, en el Senado, por las cloacas del PSOE y su relación con Leire Díez, fontanera socialista.

Además, en estos días también se espera la sentencia del denominado caso Mascarillas en el que están acusados el ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su ex asesor, Koldo García, además del empresario Víctor de Aldama. Tezanos, al que nombró Sánchez, se ha adelantado a todos estos acontecimientos y acorta plazos para poder dar una nueva victoria al actual presidente del Gobierno en su CIS.

Los datos del CIS

Los datos correspondientes al barómetro de junio otorgan una victoria del PSOE, una vez más, con 31,3 puntos según el CIS. Por su parte, el PP de Alberto Núñez Feijóo sigue como segunda fuerza, sin importar las victorias consecutivas en las elecciones autonómicas de Extremadura, Aragón, Castilla y León y Extremadura. Los populares se quedan con un 27,1%, eso sí, a solamente 4,2 puntos de Sánchez y subiendo desde el 24,9% de mayo.

Vox sigue estable como tercera fuerza, y pasa del 16,2% de mayo a un 15,8% en junio. Los de Santiago Abascal continúan lejos del PP, con respecto a los barómetros de principio de 2026, y sobre todo del PSOE, que vuelve a ganar en un sondeo estable en la postura del CIS de ir en dirección contraria a lo que dicen las urnas.

En cuanto a las fuerzas de extrema izquierda, Sumar, partido aún liderado por Yolanda Díaz, aprovecha la caída del PSOE para subir desde los 5,8 puntos hasta los 6,4 de este CIS. Podemos también sube mínimamente del 2,5% al 2,8%.

Por primera vez en mucho tiempo, la suma de los tres principales partidos de izquierdas –PSOE, Sumar y Podemos– es inferior a lo que contarían PP y Vox en las próximas elecciones generales. Las izquierdas se quedarían en un 40,5%, mientras que las formaciones conservadoras sumarían 42,9 puntos, según los datos de Tezanos.

El sesgo del CIS de Tezanos

El CIS es un instituto público que, desde la llegada de José Félix Tezanos a su dirección, ha perdido todo reconocimiento y prestigio entre los profesionales de los estudios de opinión. Afiliado al PSOE desde 1973, Tezanos abandonó en 2018 la Ejecutiva Federal de la formación para presidir el Centro de Investigaciones Sociológicas, en un encargo directo de Pedro Sánchez. Así, se convirtió en el primer dirigente de un partido al frente del CIS en casi medio siglo de democracia.

Los resultados que han arrojado las urnas en los últimos años revelan, tras el análisis de los expertos, que las estimaciones de voto del conjunto de las fuerzas de la izquierda, entre las que se encuentran PSOE, Sumar y Podemos, han sido cinco puntos superiores a lo que finalmente ha sucedido.

Entre los fracasos más sonados del centro de investigaciones se encuentran las últimas elecciones gallegas, donde Tezanos quitó un total de 5 puntos al Partido Popular de Alfonso Rueda, cuatro de ellos para dárselos al PSOE de José Ramón Gómez Besteiro. Sin embargo, los populares lograron su quinta mayoría absoluta. En las elecciones andaluzas de 2018, el CIS no supo o quiso detectar primera irrupción de Vox en un Parlamento autonómico, y en las de la Comunidad de Madrid, en 2021, en lugar de la arrolladora victoria de Isabel Díaz Ayuso, Tezanos pronosticó un empate entre la izquierda y la derecha.