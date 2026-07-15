Feijóo llama «autoritario» a Sánchez por «recelar de los jueces» y «temer a las urnas»

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha referido este miércoles al jefe del Gobierno socialcomunista, Pedro Sánchez, como «autoritario» por «recelar de los jueces», poner en cuestión «la independencia de las instituciones» o «temer a las urnas».

Así se ha pronunciado el líder del PP en el acto de apertura del primer foro Libertas que organiza en Madrid el Partido Popular Europeo (PPE) con intervenciones de su presidente, Manfred Weber, el primer ministro de Portugal, Luís Montenegro; Antonio Tajani, vicepresidente del PPE y vicepresidente del Gobierno de Italia; María Corina Machado, líder de la oposición venezolana; o Keiko Fujimori, presidenta electa de Perú, entre otros.

«Si recela de los jueces, si desprecia las mayorías parlamentarias cuando no le favorecen, si sustituye el mérito y el esfuerzo por la dependencia estatal, si cuestiona la independencia de las instituciones y si teme a las urnas si no le aseguran el poder, no busquen más, eso es un presidente autoritario», ha dicho Feijóo sin citar expresamente al socialista Pedro Sánchez, pero haciendo un retrato del mismo.

«Ya les conocemos, nuestro deber es quitarles las caretas porque la democracia nunca puede estar subordinada al proyecto personal de nadie», ha dicho sobre quienes ejercen el poder desde el autoritarismo, como el actual inquilino de la Moncloa. Al mismo tiempo, Feijóo ha denunciado que «España sufre una democracia debilitada, agredida». Frente a ello, ha asegurado que «no vamos a cometer el error de tirar hacia el populismo del que otros están escapando».

En esta línea, el jefe de la oposición ha advertido de que «España dejará atrás los tiempos en los que un Gobierno elegido democráticamente blanqueó e hizo negocios con dictaduras». «El cambio está más cerca», ha apostillado.

Además, Feijóo ha defendido que frente a los «autoritarismos; la respuesta debe ser «más libertad”, frente a la división, «más unidad» y frente al miedo, «más democracia», ha subrayado, reivindicando este foro Libertas como un proyecto permanente de cooperación entre fuerzas políticas comprometidas con esos principios.

Junto a ello, ha garantizado que un futuro Gobierno del Partido Popular situará a España del lado de Europa, el atlantismo, las instituciones independientes, la igualdad de oportunidades, la propiedad privada y la defensa de la libertad como ejes de su acción política.

«Los valores de Occidente»

En este sentido, ha situado a Occidente como el «principal enemigo» de «comunistas, populistas, autoritarios, dictadores y radicales». Frente a ello, Feijóo ha destacado que el «inicio de una nueva Ilustración política de centroderecha» pasa por «defender y mantener vivos los valores de Occidente, que no debe replegarse, sino reafirmarse», ha señalado. «Quien defiende el repliegue de Occidente, ¿a quién quiere dejar sitio?», ha planteado.

«España, más pronto que tarde, se incorporará al despertar democrático que permita reconstruir nuestras instituciones, nuestras libertades individuales y nuestras alianzas históricas», ha sentenciado.

Además, Feijóo ha señalado que Europa e Iberoamérica constituyen un espacio estratégico de más de 1.100 millones de personas, por lo que ha apostado por reforzar una alianza basada «en la prosperidad, la competitividad, el comercio, la inversión y unos valores democráticos compartidos», frente a quienes pretenden levantar «muros» entre ambos continentes.

De esta manera, el líder del PP español ha reclamado a Manfred Webber que sitúe en su agenda a Latinoamérica como una «prioridad», atendiéndola «de forma especial» desde la UE, igual que se lleva haciendo durante décadas con Norteamérica. En este foro Libertas han participado representantes de 60 partidos políticos de más de 40 países. Entre los presentes, ha ocupado un lugar destacado el presidente electo de Venezuela, Edmundo González.

El PP Europeo enmarca la primera edición de este foro en las celebraciones del 50º aniversario del partido. Los populares lo describen como una «fecha clave» para reflejar la «contribución decisiva» de la formación a la «construcción de la Unión Europea y a la consolidación de un modelo político basado en la libertad y la dignidad que hoy es un referente político para todas las democracias del mundo».