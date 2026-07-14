El Partido Popular Europeo (PPE), presidido por el alemán Manfred Weber, celebra en Madrid el EPP Libertas Forum: la primera edición de un foro para dialogar sobre la importancia de la democracia, la libertad y el Estado de Derecho. La cita tiene lugar este miércoles y jueves en el hotel Eurostars Madrid Tower de la capital.

La secretaria general del PPE, Dolors Montserrat, ha definido el Libertas Forum como «un evento histórico en un momento trascendental» para las personas que defienden «la libertad, la democracia y los valores cristianos». «Por primera vez, en Madrid, representantes políticos e institucionales de Europa e Iberoamérica tendrán la oportunidad de compartir sus experiencias y preocupaciones sobre cómo defender los valores democráticos frente al auge de los populismos», ha puesto en valor la también diputada en la Eurocámara.

Tal y como han recogido los populares a través de un comunicado de prensa, las dos jornadas se centrarán en «el nuevo orden mundial y las amenazas globales que afronta Occidente». Entre ellas, destacan «el populismo, la autocracia, la polarización social, la desinformación y la economía como herramienta geopolítica». «El objetivo es intercambiar experiencias y perspectivas que contribuyan a reforzar el futuro de las instituciones democráticas», subrayan desde el PP Europeo.

A lo largo de esos dos días de trabajo, tomará la palabra Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular de España; Luís Montenegro, primer ministro de Portugal; Antonio Tajani, vicepresidente del PPE y vicepresidente del Gobierno de Italia; María Corina Machado, líder de la oposición venezolana; Keiko Fujimori, presidenta electa de Perú, entre otros

«Distintas experiencias nacionales»

La presencia de estos líderes internacionales en el Libertas Forum, a ojos del PP Europeo, permitirá «contrastar distintas experiencias nacionales con los desafíos que afrontan el EPP y la Unión Europea en materia de libertad, defensa, democracia, Estado de Derecho y fortaleza institucional».

Los populares ponen en valor la presencia de diferentes organizaciones internacionales, más allá de la Unión Europea: la International Democrat Union (IDU), la Internacional Demócrata de Centro (IDCCDI), la Unión de Partidos Latinoamericanos (UPLA) y la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA). De ellos, destacan la «experiencia en Europa, África, Iberoamérica y Estados Unidos» que permitirá incorporar «distintas perspectivas» y respuestas ante «desafíos compartidos».

El PP Europeo enmarca la primera edición de este foro en las celebraciones del 50º aniversario del partido. Los populares lo describen como una «fecha clave» para reflejar la «contribución decisiva» de la formación a la «construcción de la Unión Europea y a la consolidación de un modelo político basado en la libertad y la dignidad que hoy es un referente político para todas las democracias del mundo».

«Madrid se convertirá durante dos días en el punto de encuentro de una comunidad política reunida en torno a los valores con una primera edición del Foro que nace con la vocación de consolidarse como un espacio internacional de diálogo entre Europa e Iberoamérica», concluyen desde el partido que preside Weber y cuya secretaría general ocupa Dolors Montserrat.