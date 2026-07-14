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El Partido Popular ha cargado contra el Ministerio de Sanidad de Mónica García por la nueva oferta de plazas de Formación Sanitaria Especializada (FSE), al considerar que el incremento previsto resulta insuficiente para responder al déficit de profesionales que arrastra el Sistema Nacional de Salud, especialmente en Atención Primaria y en las especialidades vinculadas a la salud mental.

Desde el PP sostienen que la planificación presentada por el departamento que dirige Mónica García «prioriza el titular frente a la resolución de los problemas estructurales del sistema sanitario» y acusan al Ministerio de no responder a las necesidades reales de personal.

Según el Partido Popular, la situación resulta especialmente preocupante en Atención Primaria, donde, recuerdan, los propios datos del Ministerio de Sanidad estiman un déficit de unos 4.500 médicos de familia, una cifra que podría elevarse hasta los 5.500 profesionales en 2029 si no se adoptan medidas de planificación más ambiciosas.

En este contexto, el PP considera insuficiente que la nueva convocatoria de Formación Sanitaria Especializada contemple un aumento de únicamente 13 plazas en Medicina Familiar y Comunitaria, cuando, según señala, informes técnicos del propio Ministerio recomendaban incrementar la oferta en torno a 200 plazas.

Las críticas también alcanzan al ámbito de la salud mental. El Partido Popular reprocha a Mónica García que el incremento previsto sea de sólo 13 plazas en Psicología Clínica y 10 en Psiquiatría, unas cifras que, a su juicio, contrastan con el discurso del Gobierno sobre el refuerzo de la atención psicológica y psiquiátrica.

Desde el PP consideran que la falta de planificación en recursos humanos constituye uno de los principales desafíos del Sistema Nacional de Salud y reclaman una estrategia a largo plazo que permita anticipar las jubilaciones y garantizar el relevo generacional de los profesionales sanitarios.

Asimismo, critican que el Ministerio atribuya la situación a decisiones adoptadas por anteriores gobiernos, al entender que las necesidades actuales requieren respuestas adaptadas al contexto sanitario y demográfico de los próximos años.

Por ello, el Partido Popular insta al Ministerio de Sanidad a revisar la planificación de plazas de Formación Sanitaria Especializada y a impulsar un incremento «acorde con las necesidades reales del sistema», con especial atención a la Atención Primaria y a la salud mental, dos de las áreas que consideran más tensionadas dentro del Sistema Nacional de Salud.