Precio de la gasolina hoy 4 de agosto: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía
Dónde se localizan las gasolineras más baratas de Andalucía hoy martes
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El martes se presenta como un nuevo día de calor en España, especialmente en Andalucía. Tras sufrir varias olas de calor, muchos ya no lo piensan y estando de vacaciones, o en cualquier momento que puedan, aprovechan para ir a la playa o a la piscina y poder refrescarse un poco. De este modo, y si tienes que coger el coche, será bueno saber qué marcan hoy las gasolineras y estaciones de servicio teniendo en cuenta que la rebaja actual por litro es de sólo diez céntimos. Repasamos a continuación, y con los datos que marca el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica, cuál es el precio de la gasolina hoy 4 de agosto y dónde están las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía.
Precio de la gasolina hoy 4 de agosto: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla
Sevilla tiene localizadas las gasolineras más baratas para hoy martes en los siguientes puntos:
Gasolina 95
- Plenergy. Sevilla. C. Metalurgia, s/n. Precio: 1.509 €/l.
- APJ. Sevilla. C. Cojinete, s/n. Precio: 1.515 €/l.
- Ilipamagna. Alcalá del Río. Variante CC-431, km 127,4. Precio: 1.516 €/l.
- Masfuel. La Rinconada. Carretera A-8002, km 7,6. Precio: 1.518 €/l.
- Moove. Alcalá del Río. Av. de Andalucía, s/n. Precio: 1.518 €/l.
- Moove. Sevilla. C. Astronomía, 3. Precio: 1.518 €/l.
- Galp. Montellano. Villamartín, s/n. Precio: 1.519 €/l.
- EMC Red Power 24. San José de la Rinconada. Carretera SE-111 / A-8005, km 10,8. Precio: 1.519 €/l.
- Operadora Sevillana. Carmona. C. Mercurio, 22. Precio: 1.529 €/l.
- San Juan Bautista S. Coop. And.. Villanueva de San Juan. Carretera El Saucejo, km 0,5. Precio: 1.538 €/l.
Gasolina 98
- Family Energy. Morón de la Frontera. Av. de la Asunción (C.C. Eroski), s/n. Precio: 1.609 €/l.
- Nueva Calonge. Sevilla. C. Metalurgia, s/n. Precio: 1.609 €/l.
- Family Energy. Utrera. Carretera A-376, C.C. Almazara Plaza, km 2. Precio: 1.609 €/l.
- Enerplus. Mairena del Alcor. Carretera A-392, km 19,9. Precio: 1.655 €/l.
- Alcampo. Sevilla. Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1.673 €/l.
- Los Ventolines (Agla). Pilas. Carretera Pilas-Villamanrique, km 1,5. Precio: 1.749 €/l.
- BS Energy. Los Palacios y Villafranca. Av. Utrera, s/n. Precio: 1.754 €/l.
- Sumalca – Astigi. Écija. Autovía A-4, km 450. Precio: 1.755 €/l.
- 7267. Camas. Carretera de Extremadura, km 28. Precio: 1.785 €/l.
- Meroil. Lora del Río. Av. de la Campana, s/n. Precio: 1.789 €/l.
Diésel
- Moeve-Arroceros B.G.. La Puebla del Río. Finca El Reboso (Carretera Los Palacios-Pinzón, km 15). Precio: 1.550 €/l.
- San Juan Bautista S. Coop. And.. Villanueva de San Juan. Carretera El Saucejo, km 0,5. Precio: 1.569 €/l.
- SCA Agraria San Antón. Pruna. Av. de los Emigrantes, s/n. Precio: 1.575 €/l.
- Plenergy. Sevilla. C. Metalurgia, s/n. Precio: 1.609 €/l.
- Masfuel. La Rinconada. Carretera A-8002, km 7,6. Precio: 1.619 €/l.
- Moove. Alcalá del Río. Av. de Andalucía, s/n. Precio: 1.619 €/l.
- Avia. Lebrija. Carretera SE-6300, km 5. Precio: 1.619 €/l.
- Moove. Sevilla. C. Astronomía, 3. Precio: 1.619 €/l.
- Cepsa. La Puebla de los Infantes. Carretera de Constantina, km 27,7. Precio: 1.622 €/l.
- Gasolinera de la Cooperativa Ntra. Sra. del Rosario. El Saucejo. C. Fray Martín Povea, 51. Precio: 1.625 €/l.
Precio de la gasolina hoy 4 de agosto: localiza las gasolineras más baratas de Cádiz
En Cádiz, estas son las gasolineras que marcan los precios más baratos:
Gasolina 95
- GM Oil. El Puerto de Santa María. C. El Palmar, 11. Precio: 1.499 €/l.
- Hemegas. Villamartín. Av. Arcos, 55. Precio: 1.539 €/l.
- E.S. Ntra. Sra. del Rosario. Bornos. Polígono Industrial Cantarranas, 1. Precio: 1.559 €/l.
- Gacosur Villamartín. Villamartín. Carretera A-373, km 0,5. Precio: 1.569 €/l.
- Alcampo. Jerez de la Frontera. C. Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.571 €/l.
- Ballenoil. El Puerto de Santa María. Carretera N-IV, km 653,2. Precio: 1.579 €/l.
- Petroprix. El Puerto de Santa María. C. Río Guadarranque, 1. Precio: 1.579 €/l.
- Petroprix. Los Arenales. C. Albert Einstein, 17. Precio: 1.579 €/l.
- Ballenoil. Río San Pedro. Av. del Perú, P.I. Río San Pedro, 1. Precio: 1.579 €/l.
- S.C.A. Ntra. Sra. de las Virtudes. Conil de la Frontera. Carretera Cádiz-Málaga, km 21. Precio: 1.580 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo. Jerez de la Frontera. C. Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.689 €/l.
- ES Coloso. La Línea de la Concepción. Carretera Comarcal 233, km 5,8. Precio: 1.719 €/l.
- Gacosur Jerez. Jerez de la Frontera. C. Sudáfrica, 134. Precio: 1.739 €/l.
- Tamoil. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, Manzana 23 UE-2H, 1. Precio: 1.759 €/l.
- Agla. Chipiona. Carretera Chipiona-Rota A-491, km 0,5. Precio: 1.790 €/l.
- Q8. Algeciras. Carretera N-340, km 107,32. Precio: 1.819 €/l.
- ASC Carburantes. Tarifa. Carretera N-340, km 94,2. Precio: 1.839 €/l.
- Las Marismas de Rota (L.M.R.). Rota. Carretera A-491, km 11,2. Precio: 1.849 €/l.
- Shell. El Puerto de Santa María. Polígono Industrial La Isleta, N-IV, km 654,7. Precio: 1.849 €/l.
- SP. El Puerto de Santa María. Carretera CA-603, km 4,2. Precio: 1.869 €/l.
Diésel
- Hemegas. Villamartín. Av. Arcos, 55. Precio: 1.559 €/l.
- Meroil. Puerto Serrano. Carretera Sevilla-Ronda A-375, km 38,5. Precio: 1.568 €/l.
- E.S. Ntra. Sra. del Rosario. Bornos. Polígono Industrial Cantarranas, 1. Precio: 1.579 €/l.
- Plenergy. Villamartín. Av. de Arcos, 60. Precio: 1.609 €/l.
- Ballenoil. Sanlúcar de Barrameda. C. Genil, 1. Precio: 1.639 €/l.
- Ballenoil. Barbate. C. Juan XXIII, 2. Precio: 1.639 €/l.
- Gacosur Barbate. Barbate. Polígono El Olivar, parcela 5.1. Precio: 1.639 €/l.
- Alcampo. Jerez de la Frontera. C. Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.649 €/l.
- Ballenoil. El Puerto de Santa María. Carretera N-IV, km 653,2. Precio: 1.659 €/l.
- Petroprix. El Puerto de Santa María. C. Río Guadarranque, 1. Precio: 1.659 €/l.
Precio de la gasolina hoy 4 de agosto: localiza las gasolineras más baratas de Málaga
En Málaga, estas son las gasolineras que tienen los precios más económicos:
Gasolina 95
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Av. Juan XXIII, s/n. Precio: 1.533 €/l.
- Olivarera Trabuco. Villanueva del Trabuco. Carretera A-7203, km 2,2. Precio: 1.535 €/l.
- Aceites Los Romanes. La Viñuela. C. Corralón, 11. Precio: 1.555 €/l.
- S. Coop. And. Agrícola Virgen de la Oliva. Mollina. Av. de las Américas, 35. Precio: 1.562 €/l.
- Trops. Trapiche. Polígono Industrial El Trapiche, s/n. Precio: 1.572 €/l.
- S.C.A. Ntra. Sra. de Monsalud. Alfarnate. Ejidillo, 25. Precio: 1.580 €/l.
- Ecoárea Santa Amalia. Alhaurín de la Torre. Carretera Cártama-Churriana, km 4,750. Precio: 1.589 €/l.
- Ecoárea Alhaurín. Alhaurín el Grande. Polígono La Rosa, C. Guadalmedina, 13. Precio: 1.589 €/l.
- Agraria del Turón. Ardales. Av. Blanes, s/n. Precio: 1.599 €/l.
- Lisbona Oil. Torre del Mar. C. Angustias, 1. Precio: 1.603 €/l.
Gasolina 98
- Coloso. Málaga. Carretera de Coín, km 54. Precio: 1.725 €/l.
- ES Coloso Churriana. Málaga. Carretera Comarcal Coín-Málaga, km 89. Precio: 1.725 €/l.
- E.S. Maridi. Cómpeta. Carretera MA-111, km 16,65. Precio: 1.749 €/l.
- Agla. Cerralba. Carretera de Cerralba, km 1. Precio: 1.755 €/l.
- Sin rótulo. Marbella. C. Aluminio, s/n. Precio: 1.760 €/l.
- La Trocha. Coín. Carretera Coín-Cártama, km 1. Precio: 1.779 €/l.
- M3 Petróleos. Benalmádena. Av. Antonio Machado, 110. Precio: 1.799 €/l.
- Lisbona Oil. Torre del Mar. C. Angustias, 1. Precio: 1.814 €/l.
- Galp. Málaga. C. Herman Hesse, 5. Precio: 1.819 €/l.
- Gueroil. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.819 €/l.
Diésel
- S.C.A. Ntra. Sra. de Monsalud. Alfarnate. Ejidillo, 25. Precio: 1.626 €/l.
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Av. Juan XXIII, s/n. Precio: 1.654 €/l.
- Hemegas. Cortes de la Frontera. Carretera A-373, km 52. Precio: 1.659 €/l.
- Agraria del Turón. Ardales. Av. Blanes, s/n. Precio: 1.669 €/l.
- Olivarera Trabuco. Villanueva del Trabuco. Carretera A-7203, km 2,2. Precio: 1.675 €/l.
- Trops. Trapiche. Polígono Industrial El Trapiche, s/n. Precio: 1.677 €/l.
- Lisbona Oil. Torre del Mar. C. Angustias, 1. Precio: 1.708 €/l.
- Agla. Pizarra. Carretera Subzona a Álora. Precio: 1.708 €/l.
- Ballenoil. Cártama. Sector UR-21, parcela 9. Precio: 1.709 €/l.
- Plenergy. Cerralba. Carretera de Cerralba, km 5. Precio: 1.709 €/l.
Precio de la gasolina hoy 4 de agosto: localiza las gasolineras más baratas de Córdoba
En Córdoba, si tienes que coger hoy el coche, estas son las gasolineras que marcan precios más baratos:
Gasolina 95
- El Surtidor. Villaviciosa de Córdoba. Carretera de Posadas, km 118,1. Precio: 1.459 €/l.
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.509 €/l.
- F. del Moral. Rute. Av. Blas Infante, s/n. Precio: 1.539 €/l.
- Cooperativa Lucena. Lucena. Av. de la Infancia, 15. Precio: 1.559 €/l.
- Hispania de Carburantes. Lucena. Av. de la Infancia, s/n. Precio: 1.559 €/l.
- Ballenoil. Lucena. C. Ejido del Valle, s/n (junto al Recinto Ferial). Precio: 1.579 €/l.
- Econoil. Lucena. C. Teruel, 2. Precio: 1.579 €/l.
- Plenergy. Lucena. C. Concha Lago, s/n. Precio: 1.579 €/l.
- Plenergy. Anjarón. C. Espejo, 21. Precio: 1.579 €/l.
- Secsa. Peñarroya-Pueblonuevo. Polígono El Antolín, s/n. Precio: 1.579 €/l.
Gasolina 98
- Enerplus. Lucena. Av. de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.619 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.619 €/l.
- Family Energy. Montilla. Polígono Llanos de Jarata, C.C. Eroski, 140. Precio: 1.649 €/l.
- Fueling. Lucena. Ronda San Francisco, s/n. Precio: 1.649 €/l.
- GPB. Peñarroya-Pueblonuevo. Av. Andalucía, s/n. Precio: 1.689 €/l.
- Estación de Servicio El Saladillo. Baena. C. Juan Torrico Lomeña, 46. Precio: 1.709 €/l.
- El Carmen. Posadas. Av. Andalucía, s/n. Precio: 1.759 €/l.
- Shell. Baena. Av. San Carlos de Chile, 55. Precio: 1.769 €/l.
- Avia. Aguilar de la Frontera. C. Ancha, s/n. Precio: 1.769 €/l.
- Shell. Espejo. C. Regiones Devastadas, 37. Precio: 1.769 €/l.
Diésel
- El Surtidor. Villaviciosa de Córdoba. Carretera de Posadas, km 118,1. Precio: 1.509 €/l.
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.619 €/l.
- Cepsa. La Rambla. C. Carrera Baja, 6. Precio: 1.620 €/l.
- Estación de Servicio El Saladillo. Baena. C. Juan Torrico Lomeña, 46. Precio: 1.659 €/l.
- Cooperativa Lucena. Lucena. Av. de la Infancia, 15. Precio: 1.659 €/l.
- Hispania de Carburantes. Lucena. Av. de la Infancia, s/n. Precio: 1.659 €/l.
- Santo Cristo. Monturque. Carretera Monturque-Moriles, km 1. Precio: 1.659 €/l.
- F. del Moral. Rute. Av. Blas Infante, s/n. Precio: 1.669 €/l.
- Econoil. Lucena. C. Teruel, 2. Precio: 1.669 €/l.
- Agla. Hinojosa del Duque. Av. Marqués de Santillana, s/n. Precio: 1.689 €/l.
Precio de la gasolina hoy 4 de agosto: localiza las gasolineras más baratas de Granada
En Granada, para acabar, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy martes:
Gasolina 95
- Gasolinera Granada La Palma. Carchuna. Carretera N-340, km 342. Precio: 1.469 €/l.
- GM Oil. Motril. C. Santo Domingo, 23. Precio: 1.479 €/l.
- San Isidro SCA. Loja. Polígono Manzanil II, C. Trigo, 1. Precio: 1.495 €/l.
- Plenergy. Motril. Carretera de la Celulosa (N-323a), km 0. Precio: 1.509 €/l.
- Plenergy. Salobreña. Carretera N-340, km 327. Precio: 1.509 €/l.
- Cosafra. Huétor Tájar. Carretera de Loja, km 0,6. Precio: 1.509 €/l.
- Petroprix. Motril. Carretera Almería-Motril, km 107. Precio: 1.509 €/l.
- Plenergy. Motril. Rambla de las Brujas. Precio: 1.509 €/l.
- Petroprix. Salobreña. Polígono La Gasolinera, 51. Precio: 1.509 €/l.
- El Grupo SCA. Castell de Ferro. C. Rambla Hileros, s/n. Precio: 1.511 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo. Granada. C.C. Alcampo, Carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.589 €/l.
- A. Aguaza. Cúllar. Carretera N-342, km 156. Precio: 1.659 €/l.
- Fueling. Albolote. Carretera Atarfe-Albolote, km 4. Precio: 1.659 €/l.
- AM97 Plus S.L.. Valderrubio. Carretera Tovares, km 1,4. Precio: 1.659 €/l.
- Combustibles Gómez. Huétor Tájar. Carretera de la Estación, km 1. Precio: 1.659 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429. Precio: 1.709 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429. Precio: 1.709 €/l.
- ASC Carburantes. Armilla. Carretera de Armilla, km 7. Precio: 1.709 €/l.
- ASC Carburantes. Granada. Carretera N-432, km 431. Precio: 1.709 €/l.
- ASC Carburantes. Armilla. Camino Bajo, 35. Precio: 1.709 €/l.
Diésel
- Gasolinera Granada La Palma. Carchuna. Carretera N-340, km 342. Precio: 1.553 €/l.
- Cosafra. Huétor Tájar. Carretera de Loja, km 0,6. Precio: 1.579 €/l.
- La Vega. Huétor Tájar. C. Bolivia, 1. Precio: 1.579 €/l.
- San Isidro SCA. Loja. Polígono Manzanil II, C. Trigo, 1. Precio: 1.587 €/l.
- Lerfu. Albolote. Polígono Juncaril, C. Motril, parcela 238. Precio: 1.599 €/l.
- Minioil Albolote. Albolote. C. Motril, parcela 243. Precio: 1.599 €/l.
- SAT La Caña. Puntalón. Carretera Vieja de Carchuna, s/n. Precio: 1.599 €/l.
- Plenergy. Armilla. Av. Cristóbal Colón. Precio: 1.599 €/l.
- El Grupo SCA. Castell de Ferro. C. Rambla Hileros, s/n. Precio: 1.615 €/l.
- Andaluza de Transportes SCA. Albolote. Camino Albolote-Atarfe, Pago Tinar, parcela 16, polígono 18. Precio: 1.618 €/l.
Con los listados mostrados, ya sabes dónde repostar si te mueves por alguna de las principales ciudades andaluzas, pero si quieres hacer una rápida consulta tú mismo en cualquier momento, puedes hacerlo a través del Geoportal donde puedes ver resultados en forma de lista, pero también en forma de mapa como este que te mostramos a continuación de Sevilla: