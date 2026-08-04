El día se presenta con cielo poco nuboso en toda la provincia de Barcelona, aunque el litoral experimentará intervalos de nubes bajas por la mañana. A medida que avance la jornada, los nubarrones aumentarán y se prevén chubascos localmente fuertes en el interior, que podrían llegar de forma más débil al litoral. Las temperaturas permanecerán estables y el viento será variable, intensificándose en algunas zonas del sur. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 4 de agosto

Barcelona: nubes acumuladas y chubascos a la vista

La jornada en Barcelona se despierta entre nubes y destellos de luz, como si el cielo se desperezara lentamente. A primera hora, el ambiente es suave, con temperaturas que rondan los 25 grados y una brisa ligera del sureste, aunque la sensación se siente más cálida por la alta humedad que puede hacer que el clima parezca cargado. Sin embargo, a medida que avanzamos hacia la tarde, las nubes se acumularán y será probable que se presenten chubascos, marcando un contraste con la tranquilidad de la mañana.

Ya por la tarde, la temperatura ascenderá hasta alcanzar los 31 grados, pero la mezcla de calor y humedad puede hacer que la sensación térmica se dispare aún más. El viento mantendrá su suave presencia, aunque será más notable a medida que caiga la tarde. Las horas de luz, desde la salida del sol a las 6:49 hasta su despedida a las 21:04, invitan a disfrutar del día antes de que la inminente lluvia haga su actuación nocturna. Con la llegada de la noche, es posible que el cielo se llene de nuevos matices, mientras las temperaturas empiezan a descender hacia unos confortables 25 grados.

L’ Hospitalet de Llobregat: cielo nublado y probabilidad de lluvia

Los habitantes de L’Hospitalet de Llobregat despiertan bajo un cielo nublado, donde el viento sopla con fuerza, presagiando un día inestable. Las temperaturas rondan entre los 24 y 32 grados, mientras las primeras gotas de lluvia podrían hacer su aparición más tarde, elevando el nerviosismo de los viandantes.

Por la mañana, el tiempo se presenta tranquilo, pero a medida que avanza la tarde, las probabilidades de lluvia alcanzan el 60% y el viento sureste soplará a 15 km/h, con ráfagas de hasta 80 km/h. La humedad se sentirá aplastante, alcanzando el 90%, lo que podría hacer que la sensación térmica llegue a los 35 grados. Es un día ideal para llevar paraguas y estar preparados ante cualquier sorpresita del tiempo.

Cielo nublado y posible lluvia en Badalona

Esta jornada en Badalona amanece con un cielo parcialmente nublado y temperaturas suaves, que rondan los 25 grados. A medida que avancen las horas, el ambiente se tornará más cálido, alcanzando una máxima de 31 grados. Sin embargo, una sensación térmica de hasta 34 grados podría hacer que el calor se sienta intenso. Existe un 40% de probabilidad de lluvia, especialmente en la tarde-noche, así que es recomendable llevar un paraguas si tienes planes al aire libre.

El viento soplará del sureste a una velocidad media de 15 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 8 km/h. La humedad variará entre un 50% y un 90%, lo que contribuirá a que el ambiente se sienta algo pesado. Con la salida del sol a las 6:48 y su puesta a las 21:04, disfrutaremos de más de 14 horas de luz, por lo que aprovecha este tiempo variable, llevando contigo siempre una chaqueta ligera o un paraguas.

Ambiente variable con posibilidades de lluvia en Sabadell

Las nubes cubrirán el cielo durante la mañana, con temperaturas que rondarán los 22 grados y una ligera brisa. A medida que avance el día, el ambiente se tornará más variable, alcanzando hasta 33 grados por la tarde, aunque se recomienda estar atento a posibles episodios de lluvia.

Este tiempo ofrece una oportunidad perfecta para disfrutar de un paseo al aire libre, ya sea en los parques o en las calles de la ciudad. Aprovecha el ambiente tranquilo para realizar tus actividades diarias y deleitarte con un café en una terraza.

Principales avisos para hoy en Barcelona según la AEMET