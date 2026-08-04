Cielo poco nuboso en toda la provincia, con intervalos de nubes bajas en la depresión del Ebro por la mañana y nubosidad de evolución diurna en el sistema Ibérico a partir de mediodía. Las temperaturas máximas subirán, alcanzando valores significativamente elevados. Viento flojo de dirección variable. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: calor intenso y brisa fresca al atardecer

El cielo se despereza lentamente, mostrado su manto azul en Zaragoza mientras el sol asoma tímidamente tras el horizonte a las siete de la mañana. Hoy, las temperaturas oscilarán entre los 22 y los 38 grados, pero la sensación térmica puede subir hasta esos 38 grados, por lo que se prevé un ambiente caluroso. Sin embargo, la humedad relativa, que alcanzará un máximo del 65%, podría hacer que el día se sienta algo cargado, aunque no se espera lluvia en ningún momento.

Ya por la tarde, el viento, suave y constante, soplará a unos 5 km/h, lo que traerá una brisa fresca que será bienvenida al caer el sol a las 21:17. Las temperaturas en este tramo del día rondarán los 34 grados, así que no te olvides de hidratarte y disfrutar de la luz prolongada que nos ofrecen estas largas jornadas de verano. Así que, mientras la gente se pasea por las calles, el tiempo en Zaragoza promete ser un aliado perfecto para disfrutar de las horas de luz.

Calatayud: cielo cubierto y viento fuerte

Un viento inusual acaricia las calles de Calatayud, anunciando un día de gran inestabilidad. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se muestra cubierto, creando un ambiente gris que parece presagiar cambios drásticos en el tiempo a medida que avance la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 36 grados, con un fresco que hará acto de presencia, especialmente al atardecer.

La mañana se presenta tranquila, pero se espera que el viento sople con fuerza durante la tarde, alcanzando rachas de hasta 55 km/h. Las probabilidades de lluvia son elevadas y la sensación térmica podría descender, haciendo que la humedad, que llega hasta el 55%, se sienta abrumadora. Será un día en el que no conviene olvidar el paraguas, ya que el tiempo podría sorprender a más de uno.

Tarazona: cielo despejado y brisas ligeras

El tiempo se presenta estable, con un cielo poco nublado que dejará entrever el sol durante las horas de la mañana y la tarde. Con temperaturas que oscilarán entre los 19 y 34 grados, el día se mantendrá agradable, aunque puede haber ligeras brisas y algunas posibilidades de lluvia, principalmente por la tarde-noche.

Es un momento perfecto para salir a pasear y disfrutar de un entorno tranquilo. Las temperaturas son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, permitiéndonos aprovechar el día con energía y buena disposición.

Principales avisos para hoy en Zaragoza según la AEMET