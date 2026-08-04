Cielos despejados y descenso de temperaturas en Andalucía, según AEMET

Cielos poco nubosos o despejados dominarán en buena parte de Andalucía hoy, 4 de agosto de 2026, con una ligera nubosidad baja matinal en el entorno del Estrecho y la Sierra de Aracena. Las temperaturas mínimas se mantendrán estables, mientras que las máximas descenderán en la vertiente mediterránea oriental y en la provincia de Cádiz; el resto del territorio experimentará ligeros cambios. Los vientos serán de componente oeste, flojos en el interior y moderados con intervalos fuertes en las costas.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 4 de agosto

Cielo despejado y calor intenso en Sevilla

Con un cielo que se despeja lentamente, Sevilla se despierta este 31 de octubre bajo una suave brisa que sopla del este a unos 10 km/h. A medida que avanza la mañana, la temperatura alcanzará los 21 grados, creando un ambiente fresco y agradable, aunque la humedad rondará el 90%, haciendo que el aire se sienta un poco pesado. No hay riesgo de lluvia, lo que permite disfrutar de la luz del sol que comenzará a brillar desde su salida a las 07:31.

Ya por la tarde, el calor se intensificará, alcanzando una máxima de 35 grados y la sensación térmica podría hacer que se sienta aún más calurosa. Con el viento aumentando en intensidad, es importante tener cuidado, ya que se esperan ráfagas de hasta 9 km/h. Con el sol bajando en el horizonte a las 21:28, la noche se vendrá suave y propicia para actividades al aire libre, con temperaturas alrededor de 23 grados, ideal para una velada acogedora en la capital andaluza.

CÃ³rdoba: cielo gris con viento fuerte

Amanece en Córdoba con un cielo que parece ocultarse tras un velo gris, presagiando un día marcado por la inestabilidad. Las primeras luces traen consigo un aire fresco, con una temperatura mínima de 19°C que pronto se verá superada por el calor, alcanzando los 36°C durante la tarde. Sin embargo, el viento, que sopla con fuerza a más de 30 km/h, ya empieza a mover las hojas de los árboles, anunciando que las condiciones cambiarán drásticamente.

La mañana se presenta tranquila, pero la tarde traerá consigo un cóctel de sorpresas, con una probabilidad de lluvia del 100% y rachas de viento que podrían alcanzar los 60 km/h. La sensación térmica tocará picos de hasta 36°C, a pesar del viento fresco. Así que, para aquellos que planean salir, no olviden llevar paraguas y abrigarse un poco, porque el tiempo no está para improvisaciones.

En Huelva, cielo parcialmente nublado y ambiente tranquilo

El tiempo presenta condiciones estables a lo largo del día, con un cielo parcialmente nublado tanto por la mañana como por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 20 y 31 grados y aunque el viento soplará de manera leve, no se esperan lluvias significativas que alteren la jornada.

Es un buen momento para disfrutar del aire libre, con un ambiente tranquilo ideal para pasear o realizar actividades cotidianas. Aprovechar estas temperaturas agradables será un placer para los habitantes y visitantes de la ciudad.

Despejados y agradables para disfrutar en CÃ¡diz

El día en Cádiz comienza con un ambiente fresco y templado, donde el sol asomará en el horizonte a las 07:33, dando paso a una mañana despejada y sin probabilidad de lluvia. Las temperaturas oscilarán entre 22 y 25 grados, mientras la humedad, con un mínimo del 60%, permitirá disfrutar de un tiempo agradable. A medida que avance la jornada, el cielo se mantendrá despejado y la temperatura máxima alcanzará los 26 grados, ideal para actividades al aire libre.

Por la tarde, aunque continuamos con un ambiente fresco, se sentirá una ligera brisa debido al viento, que soplará del oeste a unos 20 km/h, con ráfagas de hasta 35 km/h, por lo que se recomienda tener precaución. La puesta de sol se prevé para las 21:28, ofreciendo casi 14 horas de luz y una sensación térmica que puede llegar a los 26 grados, perfectas para disfrutar de una tarde cálida sin riesgo de lluvia.

JaÃ©n: cielo despejado y ambiente cálido

La mañana en Jaén se presenta con cielos despejados y una brisa suave, lo que hace que la temperatura mínima ronde los 22 grados. A medida que avance el día, el ambiente se caldeará y alcanzaremos una máxima de 35 grados, ideal para disfrutar al aire libre. Disfruta del sol pero no olvides llevar contigo una gorra y agua, ya que la sensación térmica puede superar los 34 grados. Será un día agradable y soleado, perfecto para pasear por la ciudad.

Calor intenso y viento suave en MÃ¡laga

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar del aire fresco de la madrugada, con temperaturas mínimas alrededor de 25 grados. A medida que avanza la jornada, el mercurio ascenderá hasta alcanzar los 39 grados en la tarde, mientras la brisa suave del viento soplará a 25 km/h, aportando algo de alivio.

Con la llegada de la tarde, el ambiente se volverá caluroso, por lo que se recomienda hidratarse y buscar sombra. Esta serenidad climática se mantendrá sin probabilidades de lluvia, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya que la noche también se presentará cálida y sin sorpresas meteorológicas.

Granada: cielo despejado y sol radiante

La mañana en Granada se presenta con cielos despejados y un ambiente fresco, con una temperatura mínima que roza los 19 grados. A medida que avanza el día, el sol irá ganando fuerza, alcanzando una máxima de 32 grados en la tarde, por lo que la sensación térmica podría llegar a los 35.

La jornada será mayoritariamente soleada, con un viento suave que soplará desde el oeste. Es recomendable llevar ropa ligera y disfrutar de un buen paseo al aire libre, pues la belleza de la ciudad se realza bajo estos radiantes cielos.

AlmerÃ­a: cielo despejado y tarde calurosa

Las primeras horas traen consigo un cielo despejado que irá acompañando a un suave levantamiento del sol a las 07:18. Con temperaturas que comienzan frescas, alrededor de los 25 grados, la jornada promete un ascenso notable, llegando hasta los 31 grados por la tarde, mientras el viento del sur sopla a 25 km/h, aportando una agradable brisa.

A medida que el día avanza, se recomienda aprovechar la calidez de la tarde, ya que la sensación térmica máxima alcanzará los 33 grados. La humedad, que podría oscilar entre un 45% y un 85%, aportará un ligero calor, por lo que es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas más intensas. La puesta del sol, prevista para las 21:13, cerrará una jornada mayormente soleada y placentera.

Principales avisos para hoy en Andalucía según la AEMET