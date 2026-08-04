No hay que dramatizar porque no está oficialmente amenazado, pero Europa tiene cada vez menos ejemplares de este gracioso animalito

Hay especies de animales que se mantienen a lo largo del tiempo gracias a su capacidad de adaptación, pero otras se ven arrastradas por los cambios en su entorno hasta casi desaparecer. El erizo europeo (Erinaceus europaeus) pertenece a este segundo grupo: un habitante habitual de jardines y parques que cada vez se deja ver menos.

Su población ha caído más de un 30% en la última década, según la UICN, que ha cambiado su estatus en la Lista Roja de «preocupación menor» a «casi amenazado». De hecho, un estudio en Reading (Reino Unido) solo detectó su presencia en entre el 32% y el 40% de los jardines analizados, pese a lo extendida que está la especie.

Por qué está en declive el erizo europeo

La intensificación agrícola es uno de los factores que más ha reducido las poblaciones de erizo europeo. El uso masivo de pesticidas elimina los insectos, caracoles y lombrices de los que se alimenta, y la eliminación de setos en el campo le quita los refugios que necesita para descansar y criar.

Las carreteras y la expansión urbana fragmentan además su territorio y provocan miles de atropellos cada año. En las ciudades, los jardines privados con vallas cerradas cortan sus rutas habituales, y el uso de cortacéspedes robóticos, que suelen funcionar de noche, causa heridas graves a los ejemplares que se enroscan para protegerse en lugar de huir.

Estudios genéticos en la península ibérica han detectado además poblaciones aisladas y con baja diversidad genética, como la que vive en el recinto del zoo de Barcelona, que en 2018 estuvo a punto de desaparecer por la falta de intercambio con otros erizos. Investigaciones más recientes han encontrado también en su organismo restos de pesticidas, rodenticidas y otros contaminantes, que podrían estar afectando a su salud y a su capacidad de reproducirse.

El reemplazo de céspedes naturales por jardines de grava o césped artificial también juega en su contra, porque le deja sin alimento y sin las hojas secas que necesita para construir su nido de hibernación. A todo esto se suma la presencia de tejones, uno de sus principales depredadores, cuya expansión en algunas zonas rurales del Reino Unido coincide con caídas más acusadas en el número de erizos.

Qué puedes hacer en tu jardín para ayudar al erizo europeo

Dejar una abertura de unos 13 por 13 centímetros en la base de las vallas del jardín permite que los erizos se muevan entre propiedades sin tener que salir a la carretera, lo que reduce el riesgo de atropello. Estas conexiones, conocidas como autopistas de erizos, se han convertido en una de las medidas más recomendadas por los conservacionistas británicos.

Revisar visualmente la hierba alta antes de pasar la desbrozadora o el cortacésped evita mutilaciones a los ejemplares que puedan estar escondidos entre la vegetación. Sustituir los pesticidas por métodos naturales de control de plagas ayuda además a mantener disponibles los insectos y lombrices de los que se alimenta.

Mantener un rincón del jardín con hojas caídas, ramas y troncos le ofrece un lugar seguro para hibernar, y colocar un plato llano con agua limpia en verano evita que sufra deshidratación o caiga en piscinas al intentar beber. Ninguna de estas medidas exige grandes cambios en nuestro día a día, pero su suma podría frenar el pronunciado declive que atraviesa esta especie en toda Europa.