Profunda preocupación entre los zoólogos: el GPS desvela cómo los pesticidas ponen en riesgo a una cacatúa australiana en peligro de extinción

El uso de GPS ha ayudado a los zoólogos a saber cómo se comportan los animales, y también puede ser útil para conocer cómo afectan los pesticidas a algunas especies en peligro de extinción. Por ejemplo, lo están haciendo con una cacatúa australiana.

Gracias al GPS, los zoólogos están descubrimiento cómo la cacatúa de Carnaby, una especie australiana en peligro de extinción, entra en contacto con los pesticidas y en qué lugares.

La investigación zoológica combina combina ecotoxicología y ecología del movimiento. Los resultados se han publicado en el estudio Hazard identification and ecological risk assessment of pesticide exposure in wildlife using GPS telemetry.

Zoólogos usan GPS para descubrir cómo afectan los pesticidas a una cacatúa australiana

Lo que más llama la atención es que los zoólogos han usado telemetría GPS y seguimiento por satélite para identificar puntos de exposición a pesticidas en las cacatúas de Carnaby.

Esta es la manera más efectiva de acercarse al comportamiento real del animal en su entorno. De otra manera sólo se obtendría una estimación hecha en condiciones controladas.

Hay que tener en cuenta que muchas evaluaciones de toxicidad parten de datos de laboratorio, pero los animales se mueven por entornos mucho más complejos.

Por ejemplo, en el campo pueden encontrar mezclas químicas, alimentos contaminados y escenarios de exposición difíciles de reproducir. Por ello, en este estudio se centraron en las semillas agrícolas.

Gracias al GPS detectaron 26 pesticidas en esas muestras y el 80% de las semillas analizadas contenía uno o más pesticidas. Es decir, no es un problema aislado.

Más bien, lo que se ha descubierto es que la cacatúa australiana está constantemente expuesta. Además, comprobaron que en el sector agrícola superaban el límite máximo de residuos en varios pesticidas.

Y lo más grave es que no sólo ocurre con un pesticida, sino que en la lista aparecen casos con insecticidas, fungicidas y otros productos dañinos para un animal en peligro de extinción.

Por qué la cacatúa Carnaby está más expuesta a los pesticidas en Australia

La cacatúa de Carnaby es una especie granívora, por lo que su forma de alimentarse la hace especialmente vulnerable a los pesticidas.

Si el alimento disponible en zonas agrícolas contiene residuos, el riesgo no depende sólo de una intoxicación puntual, sino de contactos repetidos.

Es decir, las especies granívoras se enfrentan a una exposición crónica a pesticidas en agroecosistemas. Por ello el peligro puede estar en la acumulación de encuentros con semillas o recursos contaminados.

Además, el paisaje agrícola conforma una mezcla química muy compleja y evaluar el riesgo es más difícil, ya que los animales no se enfrentan a una única sustancia.

Eso hace que el uso de GPS en un animal en peligro de extinción como la cacatúa Carnaby sea tan efectivo. Si se sabe por dónde se mueven las aves, dónde se alimentan y qué fuentes pueden contener residuos, la evaluación ecológica es más realista.

Cómo el uso de GPS puede salvar a los animales en peligro de extinción

El estudio ha usado ecotoxicología y ecología del movimiento. Para que nos entendamos, eso significa cruzar los datos de desplazamiento con los puntos donde puede haber exposición a pesticidas.

Lo mejor es que este método no sólo es útil con la cacatúa de Carnaby, sino que puede aplicarse en otras especies para saber cuál es la situación real en su hábitat natural.

Y es que la telemetría GPS no sólo sirve para dibujar rutas en un mapa. En el caso de la zoología, es fundamental para detectar amenazas invisibles en el paisaje, como semillas con residuos, zonas agrícolas de riesgo y combinaciones químicas que las aves pueden encontrar mientras se alimentan.