Cunde la emoción entre los biólogos: encuentran más de 70 nuevas especies de animales en una recóndita meseta de Angola

Encontrar una nueva especie siempre es una noticia fantástica, por lo que el hallazgo de más de 70 diferentes en una meseta de África es uno de los descubrimientos más importantes de la zoología mundial. El fenómeno ha ocurrido en Lisima, en Angola.

El descubrimiento forma parte del proyecto Cassai Life Atlas, una prospección de biodiversidad realizada en la cuenca alta del Cassai. De hecho los zoólogos no iban tras una especie concreta, sino que querían crear un mapa biológico de la región.

La meseta de Lisima estaba casi sin explorar y ahora han añadido al listado científico ocho libélulas no descritas, tres saltamontes y unas 60 polillas y mariposas.

El hallazgo zoológico de más de 70 nuevas especies en una meseta de Angola

La expedición se centró en la meseta de Lisima, en el este de Angola, un territorio remoto pero fundamental, ya que que alimenta las cabeceras de cuatro grandes sistemas fluviales africanos: Congo, Okavango, Zambeze y Cuanza.

Es decir, no hablamos sólo de un rincón aislado con animales curiosos, sino de una zona que sostiene agua, hábitats y comunidades muchos kilómetros río abajo.

Por ello el equipo reunió a 16 especialistas africanos e internacionales, con apoyo de Fundação Lisima y The HALO Trust. El objetivo era cubrir un vacío científico enorme en una de las grandes zonas menos documentadas del continente.

Donde más avances consiguieron es con las libélulas y con los caballitos del diablo. En total registraron 103 especies, de las que 34 no se habían documentado en Lisima y seis se sumaron a la lista nacional de Angola.

Además, ocho especies de libélulas no descritas están ya en proceso de descripción formal. Esta es la prueba de que l zona no sólo conserva una gran biodiversidad; también contiene fauna jamás identificada en los registros.

Por qué los zoólogos no habían explorado la meseta de Lisima en Angola

Aunque a veces la ciencia se olvida de África, en este caso la falta de estudios en Lisima no se ha debido a la falta de interés, sino a la dificultad de acceso a la meseta.

Por culpa de décadas de guerra civil, de las minas terrestres de la lejanía, los científicos no tenían posibilidades reales de estudiar la región. Paradójicamente, esos factores también ayudaron durante años a que los animales vivieran libremente sin presión humana.

De hecho, en los insectos se nota ese aislamiento y riqueza. Por ejemplo, la expedición registró 47 taxones de saltamontes, grillos y katídidos, con tres especies nuevas y más ejemplares aún pendientes de revisión por especialistas.

Entre las polillas criadas a partir de orugas, ocho parecen no haber sido descritas antes, y las estimaciones preliminares apuntan a que hasta un 6% de las polillas registradas podrían ser nuevas para la ciencia.

Por otra parte, los zoólogos identificaron 47 taxones, con 24 anfibios y 23 reptiles. También realizaron más de 320 colecciones de plantas en bosques de miombo, humedales, dambos, márgenes fluviales y arroyos rocosos.

Qué cambia el proyecto Cassai Life Atlas en África

El gran valor del Cassai Life Atlas es que convierte una zona casi inexplorada en un territorio medible. A partir de ahora, Lisima es un punto fundamental para entender la biodiversidad y el comportamiento de especies africanas en agua dulce.

De hecho el estudio conecta con otros trabajos previos en las cabeceras del Okavango y del Lungwevungu. Sumando esfuerzos será posible crear registros nacionales y demostrar que los sistemas fluviales angoleños guardan una riqueza mucho mayor de lo que se sabía.

La parte negativa es que el tiempo juega en nuestra contra, ya que la apertura de caminos, la retirada de minas, la tala y la agricultura están en expansión y, aunque a nivel económico sea bueno, está afectando a los animales.