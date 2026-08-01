¿Por qué la madera hace ruido por la noche? La ciencia revela el secreto detrás de los crujidos que se escuchan desde dentro de las casas

Aunque muchas personas lo atribuyen a la antigüedad de la vivienda o incluso a fenómenos paranormales, los crujidos que se escuchan en muebles, puertas, vigas o suelos de madera durante la noche tienen una explicación científica.

Se trata un fenómeno natural que ocurre con mayor frecuencia cuando el ambiente cambia de temperatura y humedad. La madera, a diferencia de otros materiales, se adapta al entorno incluso después de haber sido transformada en muebles o elementos estructurales.

El motivo por el que la madera hace ruido por la noche

La madera es un material «vivo» que responde a las variaciones de temperatura y humedad expandiéndose o contrayéndose ligeramente. A lo largo del día, la madera acumula parte del calor ambiental. Cuando llega la noche y las temperaturas descienden, comienza a liberar ese calor de forma progresiva, lo que provoca pequeños cambios en su tamaño. Durante ese proceso de dilatación y contracción, las fibras de la madera, los clavos, tornillos y uniones soportan pequeñas tensiones que pueden generar los característicos sonidos de «clic», chasquido o crujido que muchas personas escuchan.

El efecto no depende únicamente de la temperatura. La madera también es un material higroscópico, es decir, tiene la capacidad de absorber la humedad presente en el aire y liberarla cuando las condiciones ambientales cambian. Cuando la humedad aumenta, las fibras absorben vapor de agua y se expanden de forma casi imperceptible. En cambio, cuando el ambiente se vuelve más seco, esas fibras pierden humedad y se contraen. Estas variaciones constantes hacen que las diferentes piezas de madera rocen entre sí o contra elementos metálicos, como clavos, bisagras o marcos.

¿Por qué se escuchan más estos sonidos por la noche? Una de las principales razones es que el entorno es mucho más silencioso. Además, después del atardecer, la temperatura comienza a descender, y la madera inicia su proceso de adaptación a las nuevas condiciones ambientales. Por ello, aunque estos movimientos también se pueden producir durante el día, es mucho más habitual percibirlos durante las noche.

Asimismo, los expertos del sector maderero indican que no todas las maderas reaccionan de la misma manera. Algunas presentan una mayor estabilidad dimensional, mientras que otras son más sensibles a los cambios de temperatura y humedad. También influyen otros aspectos, como: la antigüedad de la madera, el proceso de secado antes de su fabricación, la calidad de la instalación, el grosor de las tablas o paneles y el acabado o tipo de barniz y pintura aplicado.

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Una vez preparado el limpiador, basta con pulverizar una pequeña cantidad sobre un paño de microfibra y limpiar la superficie siguiendo siempre la dirección de la veta de la madera. De este modo, se elimina la suciedad sin aplicar una cantidad excesiva de producto sobre el mueble. Una de las principales ventajas de este truco es que el polvo lo tiene más difícil para adherirse después de su aplicación. Además, el aceite de oliva ayuda a realzar el aspecto natural de la madera, aportando brillo y una apariencia más cuidada.

Sobre los cuidados de este tipo de superficies, cabe señalar que la madera responde de forma natural a las variaciones de humedad ambiental, expandiéndose o contrayéndose según las condiciones. Para reducir el riesgo de deformaciones o grietas, conviene mantener la humedad relativa del interior entre el 45 % y el 60 %. En ambientes muy húmedos es aconsejable ventilar con frecuencia, mientras que en zonas especialmente secas resulta útil utilizar un humidificador.

Finalmente, aunque la madera es un material duradero, puede sufrir marcas, arañazos o fisuras como consecuencia de los golpes o de las variaciones extremas de temperatura. Para prolongar su vida útil, se recomienda colocar protectores en las patas de mesas y sillas, utilizar salvamanteles o posavasos y evitar arrastrar objetos pesados sobre su superficie.