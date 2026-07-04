Hallazgo de alcance para la sanidad animal española: el CSIC identifica 4 especies nuevas de moscas hematófagas en Andalucía

Da igual cuando ocurre, el descubrimiento de una nueva especie siempre es un gran avance científico, y lo celebramos más cuando ocurre gracias a investigadores españoles, en este caso del CSIC.

El hallazgo ha ocurrido en Andalucía, donde los científicos han identificado cuatro nuevas especies de moscas hematófagas del género Leptoconops, cuyas hembras pueden alimentarse de sangre.

El estudio ya está publicado en Zookeys y ha sido una colaboración entre la Universidad de Milán y el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Lo firman Dumitru Ionut Paun-Tanase, Mikel Alexander González, Sergio Magallanes, Giovanni Naro, Sara Epis y Jordi Figuerola.

El CSIC identifica cuatro nuevas especies de moscas hematófagas en Andalucía

Hay experimentos científicos que nos sorprenden porque lanzan millones de insectos, pero para esta investigación del CSIC sólo ha sido necesario utilizar los datos de muestreo de entre 2023 y 2024 en Sevilla, Cádiz y Huelva.

En total han analizado un área de 31.500 kilómetros cuadrados y han revisado 951 puntos de muestro utilizando trampas BG-Sentinel cebadas con hielo seco.

Con este sistema pudieron capturar ejemplares de Leptoconops, un género muy poco conocido en comparación con otros ceratopogónidos hematófagos. De hecho, el resultado superó las expectativas ya que detectaron ocho especies, de las cuales cuatro son completamente nuevas.

Las especies descritas son Leptoconops nigrithorax, Leptoconops triangularis, Leptoconops pseudoirritans y Leptoconops communis. Además, también registraron Leptoconops bidentatus por primera vez en España e identificaron una especie del subgénero Holoconops, Leptoconops cf. kerteszi.

Qué cambia el descubrimiento del CSIC para la investigación de las moscas hematófagas

La investigación aporta descripciones morfológicas detalladas, imágenes de alta calidad y apoyo molecular mediante secuencias COX1. También ofrece una clave de identificación para hembras adultas secas, frescas o montadas en portaobjetos.

Ese es un punto muy práctico para futuros trabajos de investigación, ya que la identificación de las moscas Leptoconops sigue siendo difícil por culpa de las descripciones antiguas, sinonimias y problemas al asociar hembras y machos de una misma especie.

De hecho, el estudio se basa exclusivamente en hembras, porque los machos rara vez caen en trampas cebadas con CO2.

Por tanto, lo revolucionario no sólo ha sido descubrir cuatro especies de mosca nuevas en Andalucía, sino crear una herramienta para que los futuros equipos puedan reconocer mejor a los insectos y estudiar su papel en el territorio.

¿Las moscas hematófagas son peligrosas para la salud animal en España?

Leptoconops no es el género de mosca más famoso, pero sí uno de los que despierta mayor interés sanitario.

Se trata de insectos pequeños, diurnos y conocidos por sus picaduras. El propio estudio recuerda que muchas especies necesitan sangre para la oviposición, aunque no todas dependen de ella del mismo modo.

En la región mediterránea estas moscas pueden estar especialmente activas en las primeras horas del día, con temperaturas de entre 25 y 30 grados. En todo caso no hay que alarmarse.

Estas cuatro especies no son vectores probados de enfermedades que puedan afectar ni a los animales ni a las personas. Lo que sí permite este descubrimiento es abrir la puerta a estudiar mejor su biología, su distribución, su actividad de picadura y su posible relevancia médica y veterinaria.

En sanidad animal, poner el nombre correcto a un insecto es el primer paso para saber dónde vive, cuándo aparece, a qué animales pica y qué riesgo real puede tener para las personas.