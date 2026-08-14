A partir del miércoles 12 de agosto entra en vigor y la UE lo confirma: los restaurantes de España están obligados a retirar los sobres de monodosis

El pasado miércoles 12 de agosto de 2026 entró en vigor una nueva normativa que prohíbe los recipientes desechables y los sobres monodosis en los restaurantes de nuestro país. Todo viene a cuento de un Reglamento de la Unión Europea que entró en vigor en febrero de 2025 y que, en principio, tiene que comenzar a aplicarse durante esta semana. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la nueva norma que llega procedente de Bruselas y que no permitirá la circulación de estos envases a partir del 2030.

El Parlamento Europeo viene apostando en los últimos años por reducir el plástico en supermercados, hostelería o comercios, y eso lo hemos comprobado en la desaparición de bolsas, las clásicas pajitas, además de la sustitución de platos o cubiertos por elementos de un solo uso. La nueva norma de la Unión Europea ahora va contra la utilización de los clásicos sobres de monodosis que siempre han estado relacionados con las salsas. Desde este mes de agosto están prohibidas.

Esto tiene que ver con el Reglamento Europeo de Envases y Residuos de Envases (PPWR, por sus siglas en inglés), que entró en vigor el pasado 11 de febrero de 2025 y que tendrá que empezar a aplicarse de carácter general desde el pasado miércoles 12 de agosto y que marca el 1 de enero de 2030 como el final para los envases de plástico de un solo uso destinados al consumo dentro de bares, restaurantes, cafeterías y hoteles. Es decir, desde esta fecha está terminantemente prohibido, en principio, que los bares, restaurantes o empresas de comida rápida puedan ofrecer este tipo de productos.

Los sobres monodosis en los restaurantes

El objetivo de esta ley es que de aquí al año 2030 todos los envases tengan un 70% como un mínimo de reciclabilidad. Lo que cambia desde este miércoles es que se aplica una restricción sobre las sustancias denominadas PFAS (perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas) que hasta la fecha incorporaban los envases que estaban en contacto con los alimentos. Desde este 12 de agosto no se podrán realizar sobres monodosis con estos productos y sólo se podrán comercializar los que ya estén fabricados.

Así que este es el principio del fin de los sobres monodosis que irán desapareciendo poco a poco de los restaurantes de la Unión Europea. Esta ley, conocida como PPWR por sus siglas en inglés, prohibirá los sobres de plástico de un solo uso que hasta ahora son utilizados para proporciones individuales y que también pueden ser consumidos en un establecimiento. Sí que se permitirá que los supermercados puedan vender sobres y formatos comercializados para el uso doméstico. Por su parte, las empresas más pequeñas podrán seguir poniendo a disposición de sus clientes este tipo de productos si no encuentran una alternativa viable.

Esta ley también permitirá que a partir del próximo 12 de febrero de 2027 los clientes puedan llevar sus propios envases a la hora de comprar comida o bebida para llevar y un año más tarde, en febrero de 2028, los establecimientos tendrán que ofrecer una alternativa en un envase reutilizable. Todo ello con el objetivo de que para el año 2030 todos los envases tengan un mínimo de reciclabilidad del 70%.

Fecha para el fin de los sobres monodosis

Así que desde el pasado 12 de agosto comienza la cuenta atrás para los envases de plástico de un solo uso destinados al consumo dentro de bares, restaurantes, cafeterías y hoteles. Desde ya queda en vigor la prohibición de sustancias PFAS, compuestos químicos en envases alimentarios, y antes del 1 de enero de 2030 tendrán que desaparecer de circulación los clásicos sobres de kétchups, mayonesa, mostaza, café, leche, azúcar, mermelada o sal con los que hemos crecido.