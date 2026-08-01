Anna Wintour firma el indulto de John Galliano: el MET le dedica una exposición histórica

Hay pocas personas capaces de resucitar una carrera que parecía enterrada para siempre. Anna Wintour acaba de demostrar que John Galliano es una de ellas. Quince años después de protagonizar uno de los mayores escándalos de la historia de la moda, el diseñador será el gran protagonista de la próxima exposición del Costume Institute del Museo Metropolitano de Nueva York. Un movimiento que no solo supone su rehabilitación definitiva dentro de la industria, sino que confirma que el talento creativo vuelve a ocupar el lugar que nunca perdió sobre la pasarela.

Durante años, John Galliano fue el nombre prohibido de la moda. El que fuera director creativo de Dior cayó en desgracia en 2011 tras hacerse públicas unos vídeos en los que realizaba comentarios antisemitas mientras se encontraba en estado de embriaguez. La industria le dio la espalda de forma fulminante y su carrera quedó completamente paralizada. Sin embargo, lejos de desaparecer, el diseñador inició una silenciosa reconstrucción que comenzó en 2014 con su fichaje por Maison Margiela. Hoy, nadie discute que sigue siendo uno de los grandes genios creativos de la moda contemporánea.

Hace apenas unas horas se conocía la noticia que confirma ese regreso por todo lo alto. Anna Wintour anunciaba que Galliano protagonizará la gran exposición del Costume Institute de 2027 bajo el título John Galliano: Horizons. Un privilegio reservado para muy pocos y que sitúa al diseñador en uno de los lugares más exclusivos del universo de la moda.

Y es que dedicar una exposición monográfica a un creador vivo es una auténtica excepción. El Costume Institute solo había concedido ese honor anteriormente a Yves Saint Laurent, en 1983, y a Rei Kawakubo, en 2017. El resto de grandes retrospectivas individuales han llegado de manera póstuma, como ocurrió con Alexander McQueen o Karl Lagerfeld. Entrar en ese reducido grupo supone, en la práctica, recibir uno de los mayores reconocimientos que puede otorgar la industria.

Eso sí, la exposición no evitará el episodio que cambió para siempre la carrera de Galliano. Lejos de construir un homenaje complaciente, la muestra pretende invitar «a reflexionar sobre cómo se cruzan el logro estético, la responsabilidad ética y el reconocimiento institucional». El recorrido abordará también las declaraciones antisemitas, racistas y antiasiáticas realizadas por el diseñador entre 2010 y 2011, las mismas que provocaron su despido fulminante de Dior y rompieron su relación con algunas de sus grandes embajadoras, como Natalie Portman.

Según publicó The New York Times, la decisión se gestó tras una reunión celebrada en el propio museo entre Anna Wintour, Andrew Bolton, curador del Costume Institute, y varios representantes de la comunidad judía de Nueva York. Un encuentro discreto que terminó dando forma a una de las decisiones más simbólicas y debatidas que ha tomado la institución en los últimos años.

La noticia llega, además, en uno de los momentos más dulces del diseñador. Tras cerrar su etapa en Maison Margiela, Galliano ha iniciado una nueva aventura junto a Zara. Bajo la dirección de Marta Ortega, la firma de Inditex continúa estrechando lazos con la alta moda y ha confiado en el británico para aportar una visión profundamente ligada a la Alta Costura y al inmenso archivo creativo de la marca. Su primera gran carta de presentación ya pudo verse durante la pasada MET Gala 2026, cuando Stevie Nicks desfiló con una de sus primeras creaciones para la firma española.

Precisamente, aquella noche también sorprendió la presencia de Marta Ortega y Carlos Torretta entre los invitados personales de Anna Wintour. La presidenta no ejecutiva de Inditex apareció con un vestido satinado azul rematado con encaje que muchos interpretaron como un claro guiño al universo estético de Galliano, una silueta que respiraba la esencia del diseñador desde el primer vistazo.

El primer lunes de mayo de 2027, el talento de John Galliano volverá a ocupar el centro del escenario más importante de la moda. Su historia ya no se contará únicamente a través de vestidos espectaculares o desfiles memorables, sino también desde la reflexión sobre el precio de los errores, la capacidad de redención y el debate sobre si una industria puede, o debe, separar el talento de quien lo firma. Porque si algo deja claro esta decisión de Anna Wintour es que, para el MET, la historia de John Galliano todavía tenía un último capítulo por escribir.