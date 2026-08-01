Encuentran el cadáver del alpinista Nirmal Purja tras la avalancha de nieve en el Broad Peak

El mundo del alpinismo mundial está de luto tras confirmarse la muerte de Nirmal Purja, uno de los montañeros más influyentes de las últimas décadas. El nepalí, de 43 años, falleció en una avalancha ocurrida durante una expedición al Broad Peak (8.051 metros), en la cordillera del Karakórum de Pakistán, donde también perdieron la vida varios integrantes del equipo internacional que lo acompañaba. La confirmación llegó después de varios días de intensas labores de búsqueda marcadas por las adversas condiciones meteorológicas.

Conocido mundialmente como «Nims», Purja revolucionó el himalayismo en 2019 al completar la ascensión de los 14 ochomiles del planeta en solo 189 días, pulverizando el récord vigente y demostrando que los límites del alpinismo de altura podían redefinirse. Su hazaña dio la vuelta al mundo y quedó inmortalizada en el documental de Netflix 14 Peaks: Nothing Is Impossible, que acercó su historia a millones de espectadores.

Antes de convertirse en una referencia del montañismo, Purja sirvió en los Gurkhas del Ejército británico y posteriormente en las Fuerzas Especiales del Reino Unido, una experiencia que marcó su extraordinaria preparación física y mental para afrontar algunos de los desafíos más extremos del planeta.

El accidente se produjo mientras la expedición progresaba hacia la cima del Broad Peak, una de las montañas más exigentes de Pakistán. La avalancha sorprendió al grupo en una zona de gran altitud, dificultando cualquier opción de rescate inmediato. Los equipos de emergencia, apoyados por helicópteros y montañeros locales, trabajaron durante días hasta confirmar el fallecimiento de Purja y de otros miembros de la expedición.

La desaparición de Nirmal Purja supone una enorme pérdida para el alpinismo internacional. Más allá de sus récords, será recordado por su capacidad para inspirar a una nueva generación de montañeros, por reivindicar el papel de los alpinistas nepalíes y por demostrar que la ambición, la preparación y el trabajo en equipo podían cambiar la historia de las grandes montañas.