Zapatero se jacta de ser «amigo personal» de Delcy Rodríguez, cabecilla de la dictadura de Venezuela

José Luis Rodríguez Zapatero, ex presidente del Gobierno, se ha jactado este lunes de ser «amigo personal» de la actual cabecilla de la dictadura de Venezuela, Delcy Rodríguez, y del hermano de esta, Jorge Rodríguez. El militante socialista ha asegurado que «no le incomoda» esta relación de amistad con personas que dirigen, tras la caída de Nicolás Maduro, un régimen represor.

«Amigo personal. Por supuesto. Amigo personal», ha repetido Zapatero tras ser preguntado por sus vínculos tanto con Delcy Rodríguez, presidenta designada por EEUU para dirigir la transición en Venezuela y hasta la caída de Maduro mano derecha del narcodictador, como con Jorge Rodríguez, hermano de Delcy y presidente de la Asamblea Nacional del país latinoamericano.

«¿No le incomoda ser amigo personal de dos personas que dirigen un régimen represor?», le había preguntado Carlos Alsina, en la entrevista de Onda Cero de la que se sustraen estas declaraciones. Tras repetir que es «amigo personal» de Delcy y de Jorge, Rodríguez Zapatero ha defendido a sus allegados. «Yo sé muy bien lo que hacen, lo que han hecho, lo que me han apoyado en estas tareas de liberar presos», ha asegurado.

«Lo sé, en un contexto muy difícil. Y por supuesto, voy a defender la amistad. Sólo faltaría», ha insistido el que fuera presidente del Gobierno de España entre 2004 y 2011. Zapatero también ha reivindicado la amistad con los dos dirigentes de la dictadura venezolana, asegurando que siempre han estado «a su lado», intentando «que esa política de represión no se consumara».

«Han trabajado siempre para que hubiera diálogo y para que lo que es la política de presos no fuera la que es. Eso es mi testimonio, mi vivencia», ha defendido el ex presidente. Además, ha insistido en que los hermanos Rodríguez le han apoyado en la tarea de liberar presos «en un contexto difícil» pese a que eran leales a la narcodictadura de Nicolás Maduro.

«Pero yo sabía muy bien por qué trabajaba, siempre intentando que no se consumaran determinadas cosas. Lo saben perfectamente los opositores. Cuando Venezuela se estabilice podrán hablar más tranquilamente», ha explicado, en referencia a Delcy Rodríguez.

Además, el ex presidente del Gobierno ha reconocido que «sería ridículo y absurdo» esconder su amistd con los hermanos Rodríguez. «No la voy a negar», ha asegurado, además de hablar de que ambos se han ayudado mutuamente. «Algún día esto se sabrá en la historia», ha deslizado Zapatero, que también ha destacado su tarea «gigantesca, de esfuerzo» y «sin percibir nada» por intentar que Venezuela no acabara en una guerra civil y «por liberar a cientos de presos».