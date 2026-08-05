Aterrizó por primera vez en Netflix en diciembre de 2023 y lo hizo como un drama adolescente que prometía conquistar a todos, y vaya si lo hizo. Mi vida con los chicos Walter, basada en la novela homónima de Ali Novak, narra la historia de Jackie. La joven, lamentablemente, pierde a su familia en un accidente de coche. Una tragedia que la deja sola en el mundo, pero será la mejor amiga de su madre la que la acoja en su hogar. Por ello, la joven tiene que cambiar su rutinario estilo de vida en la ciudad por un pequeño rancho en Silver Falls, Colorado. De esta manera, comienza a vivir con los Walter. Y es que su ahora tutora legal tiene ocho hijos.

El éxito de la primera temporada de Mi vida con los chicos Walter provocó que Netflix renovara la producción por una segunda temporada. De esta manera, en agosto de 2025, la ficción regresó de la mano de otros 10 episodios. Pero no sería el final. Y es que este próximo jueves, 6 de agosto, los suscriptores de la plataforma de streaming tendrán la oportunidad de volver a ver a Jackie, Cole, Alex y al resto de personajes. Nuevas aventuras y conflictos que prometen no dejar indiferente a nadie en esta tercera temporada.

¿A qué hora se estrena la temporada 3 de ‘Mi vida con los chicos Walter’ en Netflix?

Para poder ver el gran estreno de la temporada 3 de Mi vida con los chicos Walter, tan solo es necesario estar suscrito a alguno de los planes de pago de Netflix. Pues, es una ficción exclusiva de la plataforma. Así pues, en el caso de ya ser suscriptor, es importante tener en cuenta que la ficción estará al completo a partir de las 9:00 h (una hora antes en las Islas Canarias).

Sinopsis de la temporada 3 de ‘Mi vida con los chicos Walter’

Tal y como ha informado el equipo de Netflix, los nuevos episodios presentarán una fuerte carga emocional. La familia Walter no se encuentra en su mejor momento y será esta situación la que les lleve a darse cuenta de lo que de verdad importa en la vida.

«Con sus vidas románticas envueltas en incertidumbre, Alex se enfoca en su nuevo equipo de rodeo y Cole se pone al volante de su vida porque un corredor de autos descubre su potencial», informan en la sinopsis oficial. «En tanto, Jackie se dedica en cuerpo y alma a desarrollar un espacio comunitario para el pueblo. Pero cuando un amigo de la infancia llega de Nueva York, se le hace difícil olvidar la vida que dejó atrás», agregan.