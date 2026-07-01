Aznar llama a construir una «mayoría nacional y centrada» para derribar «el muro» de Sánchez

José María Aznar, ex presidente del Gobierno, ha llamado este miércoles a construir una «amplia mayoría centrada» y «que será nacional o no será», de cara a «derribar el muro» que ha construido el actual jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, para atrincherarse en el poder y convertir La Moncloa en «una delegación madrileña del secesionismo».

En referencia a Junts, Aznar ha pedido no confiar en un partido que busca, tras retirar su apoyo al presidente del Gobierno, que el PSOE «lo sustituya por otro que cumpla» con lo acordado con ellos. «Es decir, otorgar la plurinacionalidad y ampliar la amnistía», ha afirmado Aznar, quien ha agregado que el Ejecutivo que preside Sánchez es un «rehén voluntario» de sus socios y en el Congreso no hay una mayoría que «puede armar una moción de censura constructiva».

Aznar ha acusado también a Sánchez de «perder el respeto a sí mismo y al país» y resalta que «la convivencia democrática implica un nosotros nacional». Asimismo, el que fuera líder del Partido Popular, aboga por una mayoría que «será nacional o no será» y que debe contar con una posición centrada «con capacidad de convocatoria a derecha e izquierda en torno a un propósito reconstructor de dimensión histórica».

En declaraciones en la presentación del desayuno organizado por el Foro Nueva Economía, en el que interviene la portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, Aznar ha advertido de que «lo importante» de las próximas elecciones generales no será el momento en que se convoquen, sino «entender bien lo que decidirán». El ex presidente los ha definido como los comicios «más importantes de toda la reciente historia democrática» porque se juegan «un cambio de sistema» y «la supervivencia o la liquidación» de la nación constitucional y la igualdad ante la ley.

Aznar ha señalado a Sánchez por pretender «gobernar de espaldas a todo» por «puro interés partidista y personal», y avisa de que la situación en España «se ha agravado al estallar escándalos de corrupción» que afectan al PSOE y al Gobierno, criticando que se haya suscrito con «minorías radicales un pacto físico por el que se entrega el alma del Estado».

«Pedro Sánchez acaba de formular al país una pregunta retórica. ‘¿Cómo no vamos a seguir?’ Cuando un gobernante se pierde el respeto a sí mismo y al país, no puede pedir a nadie que se lo tenga», ha aseverado, para denunciar «sus risas en el Congreso» y «su falta de respeto a la representación nacional» tras aprobar la Cámara Baja su dimisión y pedirle que se someta a una cuestión de confianza.

Aznar ha afirmado que en este momento en España hay un Gobierno que es «rehén voluntario de sus socios» y que ha convertido Moncloa en «delegación madrileña del secesionismo». «¿Por qué sucede esto? Porque por un lado hay un Gobierno decidido a no asumir responsabilidades políticas, y por otro hay una mayoría puramente negativa, que solo coincide en evitar la alternancia y poder consumar así su saqueo del Estado», ha añadido Aznar.

El PP quiere que «gane España»

Ester Muñoz, portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, ha intervenido en el desayuno y ha querido hablar de «esperanza», de una que «no consiste en esperar a que las cosas cambien porque sí», sino en «tener un rumbo, en tener un proyecto y en creer que el futuro puede ser mejor que el presente».

«La gran esperanza de este país es la derecha, pero no cualquier derecha, una derecha que no se define sólo por aquello en lo que está», sino por su «proyecto de país». Ester Muñoz ha incidido en que «España tiene que inventarse un futuro de la nada; solo tiene que volver a creer en sí misma». Para cerrar, la dirigente ha afirmado que «la meta nunca fue que ganase el Partido Popular, la meta siempre fue, y es, que gane España».

Sobre la ley de nietos, Muñoz se ha preguntado: «Por qué tanta rapidez» y «por qué tanta opacidad». «¿Por qué están teniendo que contratar empresas externas para hacer lo que los consulados no pueden hacer?», ha continuado la portavoz popular, que niega que esto sea «sospechar del sistema», como aseveran desde el PSOE.

«En democracia, los gobiernos que no nos gustan se paran con elecciones y se paran votando, y por eso pedimos elecciones. No hay una mayoría parlamentaria que sostenga el Gobierno de España. Tampoco hay una mayoría para hacer caer a ese Gobierno con una moción de censura», ha completado.