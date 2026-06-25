El Congreso exige a un Sánchez cercado por la corrupción que se someta a una cuestión de confianza

El Pleno del Congreso de los Diputados ha reclamado este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con los votos de PP, Vox y Junts, que se someta a una cuestión de confianza por los casos de corrupción que le rodean y asuma responsabilidades con su dimisión. Este mandato parlamentario, no vinculante, llega sólo tres días después de conocerse la sentencia del Tribunal Supremo que condena a 24 años de cárcel a su ex mano derecha José Luis Ábalos.

La Cámara baja ha dado el visto bueno con mayoría absoluta (178 diputados votos a favor por 171 diputados en contra, incluido el PNV) a esta moción del PP que incluye, en uno de sus puntos, el emplazamiento a Sánchez «a considerar la oportunidad de plantear una cuestión de confianza, de conformidad con la prerrogativa que le confiere la Constitución, atendiendo al carácter político, sin vinculación jurídica de la presente iniciativa». Estos términos son los mismos que una iniciativa registrada por Junts en febrero del año pasado y que pasó el filtro de la Mesa del Congreso, pero que los de Carles Puigdemont y Miriam Nogueras acabaron retirando para no enturbiar la relación con el Gobierno.

Asimismo, la moción aprobada señala en otro de sus puntos que «la acumulación de investigaciones sobre casos de corrupción que tienen como protagonistas a responsables políticos nombrados y sostenidos de forma directa por el presidente Pedro Sánchez exige que su asunción de responsabilidades se produzca en forma de dimisión». La misma Cámara que invistió al líder socialista en 2023 ha exigido hoy su dimisión.

Durante el debate de esta iniciativa el miércoles, el diputado del PP Jaime de Olano subrayó la necesidad de acabar con un Ejecutivo que «no gobierna» sino que sólo «resiste una semana más, una sentencia más», algo que calificó de «inadmisible» en democracia.

«Esto no es admisible, es un fraude democrático», incidió Olano, subrayando que los casos de corrupción que cercan a Sánchez «no son episodios aislados, sino una crisis política de enorme magnitud», como certifica la apertura de 15 procedimientos judiciales, la existencia de 97 imputados y de hasta 19 delitos investigados.

Esta votación se ha producido después de que la semana pasada la Mesa del Congreso -controlada por PSOE y Sumar- vetara otra moción del PP, que había sido autoenmendada por los populares y por Junts para exigir elecciones anticipadas a Sánchez. Tras este veto, el PP optó por llevar el mismo texto al Senado, donde salió aprobado el miércoles gracias a su mayoría absoluta en la Cámara alta.

Gritos de «dimisión»

Tras efectuarse la votación, los diputados del PP han gritado «dimisión, dimisión» a Sánchez, que no se ha dado por aludido y se ha puesto en pie junto a los ministros de Justicia, Félix Bolaños, y de Transportes, Óscar Puente, para sonreír y aplaudir a su grupo por haber sacado adelante la reforma penal contra las terapias de conversión de la identidad sexual.

De otro lado, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha advertido en los pasillos de la Cámara baja que «el presidente del Gobierno, a partir de ahora, está actuando contra la mayoría absoluta del Congreso, que ha pedido su dimisión». Además, Feijóo ha censurado la «indisciplina» del Ejecutivo por reírse de una votación «determinante y sin precedentes».

Entretanto, la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, afirmó este jueves que espera que el PSOE «medite» la propuesta que ella misma lanzó en sede parlamentaria el miércoles, y «empuje» a Sánchez a «apartarse» del cargo, como ha hecho el primer ministro británico Keir Starmer.

En declaraciones a TVE, Nogueras lamentó que la actividad en el Congreso está «paralizada», sin aprobarse leyes como la de multirreincidencia, o autónomos, y provocando un «malestar normal» en la ciudadanía, según recogió Ep.

En este contexto, afeó al presidente del Gobierno que no haya aceptado su propuesta de dar un paso a un lado y permitir la investidura de otro socialista. «Me sorprende que Pedro Sánchez sea de los pocos políticos que no quiere tomar decisiones y que espera que tomen las decisiones los partidos de la oposición», declaró Nogueras en la cadena pública.

Dicho esto, Nogueras recordó que el laborista Keir Starmer también se negó al principio a apartarse del cargo de primer ministro del Reino Unido, pero luego sí lo hizo, presionado por su partido.

Además, la portavoz de Junts pidió este jueves al PSOE que haga «meditación» sobre su propuesta, ya que en el Partido Socialista están quienes tienen «el poder para empujar» a Sánchez «a apartarse». «Si es que ponen por delante del partido al país y a la figura personal de Pedro Sánchez», recalcó.

Por su parte, el PP ha desdeñado esta propuesta de Junts, tildándola de «patada hacia adelante» para no afrontar la «realidad» con los casos de corrupción que afectan al PSOE. En una entrevista en Cataluña Radio, el portavoz y vicesecretario de Cultura y Deporte del PP, Borja Sémper, afirmó este jueves que le «costó entender» la propuesta de Junts, reprochando a los separatistas que «hayan pasado de decir que quieren elecciones a interpelar al presidente del Gobierno y decir que cambie de candidato» únicamente.