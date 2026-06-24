El Senado aprueba la moción del PP para instar a Sánchez a convocar elecciones por los casos de corrupción

El Senado ha aprobado este miércoles una moción para instar a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, a convocar elecciones por «decencia» tras los continuos casos de corrupción que salen a la luz en su entorno. La moción ha salido adelante con los apoyos de Vox y UPN.

Alicia García, portavoz del PP en el Senado, ha señalado al inicio del debate que «en cualquier democracia seria esta moción no haría falta». «Un presidente sin presupuestos, sin mayoría y rodeado de corrupción ya se habría ido», ha dicho la popular.

García también ha recordado que el PP se ha visto obligado a presentar esta moción en el Senado porque la Mesa del Congreso de los Diputados «prohibió» que se debatiera en la Cámara Baja. La portavoz popular también ha señalado a Junts y PNV, socios del Gobierno en varias ocasiones, «que tanto anuncian el final, pero sostienen la corrupción».

En la votación de este miércoles Coalición Canaria se ha abstenido, Junts no ha participado y los senadores del PNV han votado en contra junto al PSOE, Sumar y el resto de partidos. El resultado final ha sido de 145 votos a favor de la moción, dos abstenciones y 106 votos en contra.

Antes del debate, la Mesa del Senado había rechazado enmiendas de Junts, como una para que se aplique del todo la ley de amnistía «para acabar con el exilio» y otra para resaltar que la corrupción del Gobierno de Sánchez sigue «la triste tradición» de la de los gobiernos de Felipe González, José María Aznar y Mariano Rajoy.

La ex presidenta navarra Uxue Barkos, de Geroa Bai, ha dicho durante su intervención que no comparte el rechazo del PSOE y Sumar a que esta moción se debatiera en el Congreso, pero tampoco que el PP la traiga al Senado para «comprometer a socios de investidura».

De igual modo, desde ERC han pedido al PSOE dejarse de «excusas» para asumir responsabilidades, al tiempo que se han distanciado del «ruido» que pretende el PP, y desde EH Bildu han apuntado que combatir la corrupción, que lo debe afrontar Sánchez, no es el objetivo real del PP.

El portavoz del PSOE, Juan Espadas, ha subrayado que la moción no debió ser aceptada por la Mesa, donde los socialistas se opusieron, pues el Reglamento del Senado prohíbe iniciativas para decir a otro poder del Estado lo que tiene que hacer, sin respetar su autonomía e independencia.