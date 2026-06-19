El PP reformula la moción que vetó Armengol para que el Congreso vote elecciones ya o cuestión de confianza

El Partido Popular ha reformulado este viernes la moción que vetó la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, para votar en el próximo Pleno la dimisión del Gobierno y la convocatoria de elecciones o una cuestión de confianza.

La nueva redacción continúa exigiendo la «inmediata dimisión en bloque del Gobierno» y la convocatoria de elecciones, «tal y como se solicitaba» en una proposición no de ley de Vox que la Mesa admitió a trámite en octubre de 2024.

Además, el PP plantea que, «en el caso de que decida no convocar elecciones», el Congreso inste a Pedro Sánchez a «considerar la oportunidad de plantear una cuestión de confianza, de conformidad con la prerrogativa que le confiere la Constitución, atendiendo al carácter político, sin vinculación jurídica de la presente iniciativa». Son exactamente los mismos términos de la iniciativa registrada por Junts en febrero del año pasado que sí pasó el filtro del órgano de gobierno del Congreso.

El texto inicial de la moción buscaba además que el Congreso reconozca y ponga de manifiesto «la pérdida de confianza» de la Cámara en el Gobierno, «como consecuencia de la acumulación de casos de corrupción, la ausencia de Presupuestos Generales y su incapacidad para desarrollar la acción política ordinaria del Ejecutivo», pero esta redacción ha sido modificada por consejo de los letrados de la Cámara, al advertir que no podría ser aceptada porque supone una cuestión de confianza encubierta.

Deseo mayoritario de convocar elecciones

La nueva redacción también propone que el Congreso exprese su «deseo mayoritario» de que se convoquen elecciones generales «lo antes posible» para poner fin, según el texto, a la actual parálisis política. Asimismo, atribuye la necesidad de responsabilidades políticas a la existencia de investigaciones por corrupción que afectan a cargos designados y respaldados por el presidente del Gobierno, lo que, según el PP, debería derivar en su dimisión.

Además, los populares incorporan un apartado en el que aseguran que el Congreso «censura la decisión de PSOE y Sumar en la Mesa de la Cámara de impedir la votación de enmiendas previas presentadas por PP y Junts», relacionadas también con la convocatoria electoral. El texto reclama que la Cámara defienda su capacidad de ejercer sus funciones legislativas, de control al Gobierno y de orientación política sin restricciones indebidas, y critica lo que el PP considera vetos al debate de determinadas iniciativas.

Ahora la Mesa de la Cámara tendrá que decidir si admite o no a trámite este nuevo texto del PP, aunque desde el partido liderado por Feijóo confían en que esta vez sí debería permitirse su tramitación porque recoge textos que en su día fueron examinados y calificados.