Cacicada con tufo de autogolpe en el Congreso: Armengol no deja votar la enmienda de Junts para exigir generales ya

La Mesa del Congreso de los Diputados ha tumbado la enmienda de Junts para instar al Gobierno a convocar elecciones generales de inmediato, ante la «extrema debilidad» del Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez. La presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, ha inadmitido la enmienda en una acción arbitraria, teniendo en cuenta que en el Congreso se han votado multitud de propuestas con asuntos menores.

La Mesa del Congreso ha comunicado, poco antes de las 15:00 horas del martes que, «en virtud de lo estipulado respecto a la prerrogativa exclusiva de la figura de la cuestión de confianza regulada en el artículo 112 de la Constitución Española», ha inadmitido las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios PP y Junts. «La Mesa resuelve que ambas invaden competencias constitucionalmente reservadas a la Presidencia del Gobierno», añaden.

Junts ha registrado este martes una enmienda a una moción del PP en el Congreso, para votar la convocatoria de elecciones generales, en una votación que, presumiblemente, tendría lugar el jueves en el hemiciclo y, en caso de aprobación, se trataría de un mandato parlamentario sin carácter vinculante.

Sin embargo, la Mesa del Congreso, presidida por Armengol, tiene mayoría con los votos de PSOE y Sumar, por lo que, tras la ronda de consulta, realizada de manera telemática, se ha confirmado la cacicada en forma de veto a las dos enmiendas llamadas a votarse este jueves.

La justificación oficial para la inadmisión de las enmiendas presentadas para que el Congreso inste a Pedro Sánchez a un inmediato adelanto electoral se argumenta en que la prerrogativa para la convocatoria de comicios corresponde en exclusiva al jefe del Ejecutivo y que la moción «invade competencias constitucionalmente reservadas a la Presidencia del Gobierno».

La enmienda de Junts

«Dada la situación de extrema debilidad política y parlamentaria del gobierno español y dada su incapacidad de salir de la situación de bloqueo en la que se encuentra después de que Junts rompiera las relaciones con PSOE y Sumar por sus incumplimientos reiterados, Junts ha registrado una enmienda a la moción consecuencia de la interpelación urgente sobre la valoración de la situación», reza un comunicado de la formación separatista, con el anuncio de esta enmienda a una moción del PP que se debatiría en el Pleno de esta semana. En dicha enmienda, el grupo parlamentario de Junts insta al presidente Sánchez a «disolver las Cortes Generales y convocar elecciones generales».

Pedro Sánchez se enfrentaba, tras el anuncio de Junts, a perder el jueves la votación en el Congreso sobre el adelanto electoral. Al menos 178 diputados, entre los que se encuentran los miembros de Junts, exigirían elecciones ya, según las fuentes parlamentarias consultadas por OKDIARIO.

Con la suma de los votos de Partido Popular, Vox, UPN y Junts se daría una mayoría de 178 diputados para reclamar la convocatoria, urgente, de elecciones generales ante la «debilidad» de un Gobierno cercado por la corrupción. Sin embargo, Sánchez contaba con un as en la manga para evitar este mandato, en forma de veto del texto por parte de la Mesa de la Cámara, por cuestiones técnicas o jurídicas.