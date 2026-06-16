Sánchez perderá la votación del jueves en el Congreso: al menos 178 diputados exigirán elecciones ya, sus socios de Junts incluidos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se enfrenta a perder el jueves la votación en el Congreso sobre un adelanto electoral. Al menos 178 diputados exigirán elecciones ya, sus socios de Junts incluidos, según fuentes parlamentarias consultadas por OKDIARIO.

Desde el PP no contemplan un veto de la Mesa de la Cámara a la enmienda de Junts o su autoenmienda, registrada este martes sólo 35 minutos antes que una en la misma línea presentada por el partido de Carles Puigdemont a una moción consecuencia de interpelación del Grupo Popular que debatirá el Pleno de la Cámara baja esta semana.

La propia portavoz del PP en el Congreso, al ser preguntada sobre si la formación de Alberto Núñez Feijóo aceptará la enmienda de Junts, ha afirmado que todavía hay que «estudiar» el texto, si bien ha asegurado que el jueves se votará «una cuestión de confianza de facto» contra Pedro Sánchez.

Asimismo, Muñoz ha enfatizado que los partidos que han sostenido públicamente que la legislatura está agotada deberían respaldar la iniciativa. «Si tú crees que tiene que haber elecciones, no hay muchos motivos para votar en contra de la moción», ha lanzado a otros aliados del Gobierno como el PNV.

Además, en rueda de prensa en la Cámara baja, la portavoz del PP ha denunciado que en el PSOE «pagaban a la cloaca y recibían los trabajos de la cloaca», recordando que sólo había una persona que podía dar órdenes a Cerdán y Ábalos, que era Pedro Sánchez.

«Es el único beneficiario de la cloaca y es el único que podía ordenar y dar órdenes a miembros de esa cloaca», ha afirmado Muñoz sobre el presidente, al tiempo que ha recalcado que «si Sánchez eligió dos corruptos consecutivos para dirigir el partido, será porque iba a encargar las cosas que una persona honesta probablemente se hubiese negado a hacer».

De esta manera, si la Mesa (donde PSOE y Sumar tienen mayoría) no veta el texto, por cuestiones técnicas o jurídicas, pese a que sólo se trataría de un mandato parlamentario, sin carácter vinculante, y PP, Vox, Junts y UPN suman sus votos, una mayoría 178 diputados reclamaría la convocatoria urgente de elecciones ante la «debilidad» del Gobierno de Sánchez, cercado por la corrupción.

Por su parte, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha avanzado su oposición a que se vote este jueves en sesión plenaria la exigencia al presidente Pedro Sánchez de que convoque elecciones, pues considera que es una muestra de «cobardía política», porque lo que debería hacer el PP es presentar una moción de censura, ha argumentado, según recogió Ep.

Para la votación prevista este jueves, tanto el PP como Junts han presentado sendas enmiendas para que se añada a la moción del Grupo Popular un punto en el que se exija al presidente del Gobierno que disuelva las Cortes y que convoque ya elecciones generales.

Reunión de la Mesa

Pero Patxi López ha subrayado que dicha convocatoria «no es competencia del Congreso», sino que es una «decisión exclusiva del presidente del Gobierno», y que por tanto no se debe votar en el Pleno. En esta línea, López ha afirmado que si la oposición quiere derribar al Gobierno, el PP debería presentar una moción de censura de la mano de Vox. El portavoz del PSOE ha abonado así el terreno para un veto de la Mesa, que controlan los socialistas y Sumar, a las enmiendas de PP y Junts. De hecho, la presidenta del Congreso, Francina Armengol (PSOE), ha convocado de urgencia a la Mesa para pronunciarse al respecto este martes.

De otro lado, sobre la comparecencia de la directora de la Guardia Civil este martes en el Senado por su vinculación con la cloaca del PSOE, la portavoz del PP ha afirmado que Mercedes González «debería aprovechar su comparecencia de esta tarde en el Senado para dimitir». «Primero por mentir cuando dijo que no se había reunido nunca con Leire Díez; y después porque hemos descubierto que ha habido más reuniones todavía», ha sentenciado Muñoz.