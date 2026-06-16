Junts fuerza al Congreso a que el jueves vote sobre un adelanto de las elecciones generales

Junts ha registrado una enmienda a una moción del PP en el Congreso de los Diputados para votar en la Cámara Baja la convocatoria de elecciones generales ante «la debilidad» del Gobierno de Pedro Sánchez. Previsiblemente, esta votación tendrá lugar el jueves.

«Dada la situación de extrema debilidad política y parlamentaria del gobierno español y dada su incapacidad de salir de la situación de bloqueo en la que se encuentra después de que Junts per Catalunya rompiera las relaciones con PSOE y Sumar por sus incumplimientos reiterados, Junts ha registrado una enmienda a la moción consecuencia de la interpelación urgente sobre la valoración de la situación», reza un comunicado de los independentistas con el anuncio de esta enmienda a una moción del PP que se debatirá en el Pleno de esta semana.

En dicha enmienda, el grupo parlamentario de Junts insta al presidente Sánchez a «disolver las Cortes Generales y convocar elecciones generales».

Por su parte, fuentes del PP han calificado de «importante» el anuncio de esta iniciativa de Junts, que se trata de una enmienda a la moción consecuencia de interpelación urgente registrada por el Grupo Popular «sobre la valoración que hace el vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa de la situación de extrema debilidad del Gobierno».

Enmienda de Junts a una moción del PP pidiendo elecciones anticipadas.

Tales fuentes de la dirección popular aseguran que «si la moción sale adelante con esa modificación, sería tanto como que la Cámara le dijera al presidente del Gobierno que ya no cuenta con la confianza por la que fue investido. Y seguir sería hacerlo en contra del criterio del Congreso», subrayan las fuentes de Génova.

En concreto, la enmienda de modificación, motivada como «mejora técnica», pretende que la moción del PP quede redactada así: «El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a: (…) 5. Instar al presidente del Gobierno español a proponer la disolución de las Cortes Generales y convocar elecciones generales, de conformidad con la prerrogativa que le confiere la legislación vigente, atendiendo al carácter político, sin vinculación jurídica, de la presente iniciativa».

Desde el Grupo Popular, su portavoz, Ester Muñoz, ha revelado en rueda de prensa tras el anuncio de Junts que el PP también ha registrado una enmienda a su moción en el mismo sentido para la convocatoria de elecciones. Sobre si el Grupo Popular acepta la enmienda de Junts, Muñoz ha insistido en tener tiempo para «estudiar la moción» de la formación de Miriam Nogueras.

«Asumir la realidad»

Entretanto, el portavoz del PP, Borja Sémper, ha asegurado este martes, antes del anuncio de Junts, que la moción de censura es una «herramienta» a la que el PP no renuncia, si bien ha precisado que ahora están a la espera de ver la dimensión que toma la corrupción que se está destapando en torno al PSOE y al Gobierno y en pedir a Pedro Sánchez que dé la palabra a los españoles.

Sémper ha reclamado al presidente del Gobierno que «asuma la realidad», no prolongue «la agonía» en la que tiene sumida a la política española, disuelva las Cortes y convoque elecciones.

No obstante, al ser preguntado en Rne si el PP, ante la falta de convocatoria electoral, no tiene intención de presentar una moción de censura, el portavoz de los populares ha señalado que su partido tiene «bien claro que es una herramienta» que está a su disposición y a la que no renuncian, recogió Ep.

Con todo, Sémper ha recalcado que no les dan los votos y ha señalado que, dado que los «escándalos se suceden a tal velocidad», conviene también «esperar a ver hasta dónde llega todo esto».

A juicio del portavoz de los populares, como afirmara el lunes en rueda de prensa en Génova, los españoles deberían poder hablar «más pronto que tarde» porque ahora están sujetos «a la estrategia de un solo hombre», a una estrategia «particular» que no depende del interés general, sino del suyo propio y que intuye que si se presenta a unas elecciones «las va a perder y va a perder el poder», remachó Sémper en alusión a Pedro Sánchez, cercado por la corrupción que afecta a su partido, su Gobierno y su entorno familiar.