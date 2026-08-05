El millonario yate con cine privado donde Mbappé y Ester Expósito han hecho oficial su romance: cuesta 4 millones de euros

Kylian Mbappé y Ester Expósito continúan disfrutando de un verano de ensueño por algunos de los destinos más exclusivos del Mediterráneo. Después de dejarse ver juntos en Miami, Ibiza, Cerdeña y Barcelona, el futbolista francés ha dado un paso más en su relación al compartir por primera vez una fotografía de la actriz española en su perfil de Instagram. La imagen, incluida en un carrusel de sus vacaciones, supone la primera aparición de Ester Expósito en las redes sociales del delantero, un gesto que muchos interpretan como la oficialización de su romance.

La fotografía más comentada muestra a la actriz sentada de espaldas mientras disfruta de una sesión de cine al aire libre a bordo del yate en el que ambos están pasando sus vacaciones. Al fondo se aprecia la proyección de la película Elize: Sombras de una mujer, de Netflix, un detalle que incluso provocó la reacción de una de las protagonistas del filme en redes sociales. Sin embargo, más allá de la escena romántica, el auténtico protagonista ha sido el impresionante barco desde el que la pareja contemplaba la película bajo las estrellas.

Aunque el modelo exacto del yate no ha trascendido, por las dimensiones que muestran las imágenes, la distribución de la cubierta y el nivel de acabados, todo apunta a que se trata de una embarcación de lujo de alrededor de 24 metros de eslora, un segmento cuyo precio de compra ronda los 4 millones de euros si se trata de una unidad de reciente fabricación.

Este tipo de embarcaciones está pensado para ofrecer el máximo confort durante largas estancias en el mar. Lo habitual es que cuenten con cuatro camarotes dobles para ocho invitados, además de dos cabinas independientes para la tripulación, formada habitualmente por capitán, marinero y personal de servicio.

En el apartado mecánico destacan sus dos motores diésel MAN V12 de unos 1.550 caballos de potencia cada uno, capaces de impulsar el yate hasta una velocidad máxima cercana a los 31 nudos (57 km/h), mientras que la velocidad de crucero se sitúa entre los 27 y 28 nudos. También incorporan estabilizadores, que reducen el balanceo cuando el barco permanece fondeado, mejorando notablemente el confort de los pasajeros.

Entre los elementos más exclusivos sobresale la plataforma de baño hidráulica, que facilita el acceso al mar y permite transportar una moto de agua o una embarcación auxiliar. A ello se suma un amplio flybridge panorámico con solárium, comedor exterior y un segundo puesto de mando desde el que disfrutar de la navegación con vistas de 360 grados.

En el interior no faltan una cocina completamente equipada con electrodomésticos de alta gama, climatización integral, sistema de sonido premium, televisores distribuidos por las distintas estancias y conexión a internet vía satélite. Además, dispone de depósitos de aproximadamente 5.000 litros de combustible y más de 1.000 litros de agua dulce, lo que permite pasar varios días navegando sin necesidad de hacer escala.

Uno de los detalles que más ha llamado la atención es el cine privado al aire libre instalado en la popa. En realidad, este sistema no suele formar parte del equipamiento fijo del barco, sino que es un servicio exclusivo que la tripulación instala durante el fondeo. Mediante una pantalla de proyección portátil y un sistema audiovisual de alta calidad, los pasajeros pueden disfrutar de películas bajo las estrellas, una experiencia cada vez más demandada en los chárteres de lujo.

Pero, ¿cuánto cuesta vivir unas vacaciones como las de Mbappé y Ester Expósito? El alquiler de un yate de estas características suele situarse entre 6.000 y 9.000 euros al día durante la temporada alta en destinos como Ibiza, Cerdeña o la Costa Azul. A esa cantidad hay que añadir, en la mayoría de los casos, el combustible, los amarres, el catering y otros extras, por lo que una semana completa de navegación puede superar fácilmente los 70.000 euros.