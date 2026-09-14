Los diseñadores Nacho Aguayo y Álex Miralles hablan sobre Tamara Falcó: «Es una gran consumidora de moda y además real»

Mercedes-Benz Fashion Week Madrid arranca hoy con el desfile de Pedro del Hierro, una de las citas más esperadas de la jornada inaugural. La firma presenta Hanami, una colección que toma como punto de partida la tradición japonesa de contemplar la floración de los cerezos y la transforma en un universo propio de texturas, color y sastrería. Una propuesta que, además, incorpora cuatro looks a la colección de TFP por Tamara Falcó. Los diseñadores creativos nos reciben en el backstage.

Nacho Aguayo, director creativo del área de mujer, y Álex Miralles, responsable de la línea masculina, llevan años trabajando juntos. Una colaboración que se traduce en una colección donde las fronteras entre ambos armarios se desdibujan y los tejidos, los estampados y la sastrería construyen un mismo lenguaje.

«Nos hemos basado en Hanami como el momento de contemplación de la floración de las plantas, pero nosotros lo hemos querido llevar más allá y al final hemos generado un universo propio donde se conjuga esa esencia japonesa con guiños que van más allá a través de las texturas y el color», explican los diseñadores.

Una colección compartida entre hombre y mujer

La colaboración entre Aguayo y Miralles es una de las claves de Hanami. Ambos comparten ideas, referencias y tejidos, y trasladan esa complicidad a las prendas de mujer y hombre. «Cada uno tenemos nuestras ideas, las vamos compartiendo y viendo que sí, que no. Ya son muchos años juntos y es algo como muy natural y nos surge de manera muy orgánica», cuentan.

La sastrería ocupa un lugar destacado en esta propuesta. Los diseñadores apuestan por una construcción precisa de las prendas y por un armario que no entiende de tendencias pasajeras, sino de piezas que puedan permanecer en el tiempo.

«La sastrería es lo que yo creo que más hemos apostado en esta colección», señala Álex Miralles. Una apuesta que se extiende a ambos universos creativos y que, según los diseñadores, puede tener también una buena repercusión comercial.

El arte floral japonés y los tejidos de Hanami

El jacquard floral es uno de los tejidos que adquieren mayor protagonismo en la colección. A él se suman las sedas lavadas, los hilos metálicos y otros materiales que permiten construir una propuesta con diferentes texturas y volúmenes.

En el estampado floral se encuentra otra de las referencias principales de Hanami. Nacho Aguayo explica que parte de la inspiración procede de un viaje reciente a Japón y que la flor se traduce en un estampado que aparece en diferentes colores, con especial presencia del blanco y negro. «El predominante es el blanco negro que nos recuerda esas ilustraciones sobre papel kraft de los artistas japoneses», explica el director creativo de mujer.

Tamara Falcó, cuatro looks dentro de Hanami

La colección también cuenta con la participación de Tamara Falcó. Cuatro looks de Hanami se incorporan a la propuesta de TFP by Tamara Falcó, una línea con la que los diseñadores de Pedro del Hierro colaboran cada vez más.

«Yo siempre digo que es una suerte porque es un soplo de aire fresco y es una gran consumidora de moda y además de consumidora real de moda», explican sobre la relación profesional con la marquesa de Griñón.

Los diseñadores destacan que Tamara les ayuda a construir un universo propio dentro de Pedro del Hierro. «Nos ayuda a construir un mundo muy suyo, pero dentro del mundo Pedro del Hierro», señalan.

La conexión entre Hanami y la colección de Tamara también aparece en los propios diseños. «A ella parte de la colección. Es verdad que, sin quererlo, tiene cierto carácter oriental y hay una pieza que está todo bordada de flores orientales», comentan.