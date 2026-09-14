Tamara Falcó da el pistoletazo de salida de la MBFWM sin Íñigo Onieva: «Cada uno con sus cosas»

Tamara Falcó ha sido una de las invitadas más esperadas en el arranque de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. La marquesa de Griñón ha acudido al desfile de Pedro del Hierro, firma con la que colabora un año más, y COOL ha podido hablar con ella a pie de pasarela.

«Primer día de Mercedes-Benz Fashion Week y la verdad es que es una maravilla estar aquí», ha confesado Tamara, encantada con una cita que considera «el pistoletazo de salida para toda la Mercedes Fashion Week». Sobre su faceta como diseñadora, tiene claro cuál es su prioridad: «A mí lo que me gusta es que la mujer esté guapa». Aunque reconoce que le encanta inspirarse en la naturaleza, busca sobre todo que sus diseños «favorezcan» a quien los lleva.

La marquesa ha acudido esta vez sola al desfile, sin Íñigo Onieva. La explicación es sencilla: «La semana pasada estuvo muy liado con todo lo de la Fórmula 1 y esta semana tiene varios eventos con lo de Fashion Week». Una agenda que les obliga a repartirse compromisos: «Cada uno con sus responsabilidades».

Precisamente, Tamara ha contado a COOL cómo vivió el pasado fin de semana relacionado con la Fórmula 1. Era su primera vez y la experiencia le fascinó. «Ha sido increíble porque ha sido como estar en una película», ha asegurado, especialmente sorprendida por el movimiento en los boxes: «De repente se les da la vuelta y hay como 15 ingenieros y tal. O sea, muy chulo».

Un verano lejos de redes

Más llamativa ha sido su confesión sobre estos últimos meses. Tamara ha decidido tomarse un descanso de las redes sociales y disfrutar del verano lejos de la exposición habitual.

«He decidido descansar de redes, así que todo ha estado sin publicar», ha explicado. ¿El resultado? Un verano tranquilo, rodeada de los suyos: «Con familia, amigos, chiringuitos. Nada. Muy bien».

La conversación también ha girado en torno a Alejandra Onieva y su próxima maternidad junto a Jesse Williams. Tamara se muestra feliz por su cuñada: «Está muy contenta y la verdad es que yo creo que está en su sitio porque ha encontrado al amor de su vida».

La marquesa también ha reivindicado la trayectoria de Alejandra como actriz frente a la enorme proyección internacional de su cuñado: «Yo creo que Alejandra es uno de los referentes como actriz en nuestro país».

Tamara y su familia ya han tenido ocasión de conocer al actor, que, según cuenta, «es un enamorado de España». Eso sí, todavía no hay regalo para el futuro bebé: «El niño aún no ha nacido», ha bromeado.

Y mientras afronta una nueva temporada entre moda, compromisos y proyectos, Tamara deja claro que su relación con Íñigo continúa viento en popa. Preguntada por cómo está la pareja, responde con una sonrisa: «Muy bien, enamorada como el primer día».