Los expertos en psicología lo confirman: «Quienes hacen la cama justo después de levantarse no solo buscan organización, sino también crear la primera señal de que han completado una tarea»

Hacer la cama nada más levantarse es uno de esos hábitos que para algunas personas resulta imprescindible, mientras otras no entienden. Hay quien no sale de casa sin dejar las sábanas estiradas y las almohadas en su sitio y quien piensa que no merece la pena ordenar algo que volverá a deshacer esa misma noche. Sin embargo, detrás de este gesto tan cotidiano no siempre está únicamente el deseo de tener una habitación ordenada, sino que de alguna manera, y según explica la psicología, representa poder acabar la primera tarea del día.

Desde el punto de vista psicológico, lo interesante está precisamente en esa sensación de haber terminado algo. Hacer la cama es una acción sencilla, tiene un principio y un final claros y deja un resultado que podemos ver inmediatamente. No hay que esperar horas para comprobarlo ni depende de nadie más. En pocos minutos se pasa de una cama deshecha a otra ordenada, un pequeño cambio que puede servir para separar el momento de descanso del comienzo de las obligaciones diarias y que además, llena a la persona de una pequeña satisfacción de control que le permite comenzar bien el día.

Qué dice la psicología de las personas que hacen la cama al levantarse

Nada más despertarnos tenemos por delante un buen número de tareas por hacer y la de la cama se incluye aunque también es cierto que primero conviene ventilar la habitación que ha estado cerrada toda la noche. Sin embargo, si tienes ganas de hacer la cama nada más salir de ella, puede que la psicología revele que tienes una personalidad ordenada pero que además te aporte algo de paz o de bienestar sentir que ya has completado la primera tarea del día.

Piensa en todo lo demás que tienes que hacer: el desayuno, preparar las cosas para llevarte al trabajo, llevar a los niños al cole…son tareas más complicadas, que implican más tiempo y organizarse por partes. Pero hacer la cama es diferente porque el resultado es inmediato. Precisamente por eso puede funcionar como una primera tarea completada. Investigaciones sobre motivación han estudiado cómo dividir objetivos en pasos más pequeños puede, en determinadas circunstancias, favorecer las ganas de continuar hasta completar una tarea mayor. De este modo, tender delante algo sencillo y asumible resulta muy distinto a pensar de golpe en todo lo que queda pendiente durante el día.

Eso no quiere decir que colocar el edredón vaya a convertirnos en personas más organizadas. Para alguien puede representar ese primer «hecho» de la mañana y para otra persona ser simplemente una costumbre adquirida desde pequeño. También puede hacerse por una razón todavía más sencilla: porque resulta agradable volver al dormitorio y encontrarlo ordenado.

Cómo se convierte en parte de nuestra rutina

Hay mañanas en las que prácticamente funcionamos de forma automática. Nos levantamos, abrimos la persiana, vamos al baño, hacemos la cama y preparamos el café. Cada persona tiene su propio orden, pero muchas de esas acciones se repiten casi de la misma manera todos los días.

Además, hacer la cama tiene una característica particular: su resultado permanece visible. Si volvemos a entrar en el dormitorio una hora después, la cama continúa hecha y la habitación presenta un aspecto distinto. Para quien valore el orden, esa imagen puede resultar agradable y evitar también encontrarse con una tarea pendiente al regresar a casa.

Hacer la cama no significa que seas más productivo

Aquí aparece uno de los errores más habituales cuando se habla de este hábito. No podemos saber si una persona es disciplinada, responsable o productiva simplemente por cómo deja su dormitorio antes de salir de casa. Alguien puede tener una cama perfectamente hecha y pasar el resto del día aplazando obligaciones. Otra persona puede dejar las sábanas revueltas y ser extremadamente organizada en su trabajo. No existe una relación tan sencilla entre ambas cosas.

El rendimiento diario depende de factores mucho más importantes, como el descanso, el tiempo disponible, las responsabilidades familiares o las condiciones de trabajo. Tampoco dejar la cama sin hacer puede interpretarse como una muestra de pereza. De este modo, el valor de la costumbre depende más bien de lo que aporta a quien la practica. Si dedicar unos minutos a ordenar ayuda a empezar la mañana con una sensación agradable, puede tener sentido mantenerlo. Si hacerlo genera estrés porque vamos tarde o se convierte en una obligación excesiva, deja de cumplir esa función.

Una tarea sencilla para empezar la mañana

Tampoco hace falta dejar el dormitorio como si fuera una habitación de hotel. Estirar las sábanas, colocar el edredón y ordenar las almohadas puede ser suficiente. Precisamente una de las ventajas de esta tarea es que puede resolverse en pocos minutos. Y habrá mañanas en las que simplemente no sea una prioridad. Si vamos tarde, hay que atender a los niños o surge cualquier imprevisto, dejarla para después no dice nada sobre nuestra capacidad para afrontar el resto de la jornada.

De hecho, ese primer pequeño objetivo ni siquiera tiene que ser hacer la cama. Para otra persona puede ser recoger la taza del desayuno, preparar la ropa, ducharse o dejar la cocina ordenada antes de salir de casa.