Gabriel García Márquez fue un escritor, periodista y guionista de origen colombiano, considerado una de las figuras más importantes de la literatura universal del siglo XX. En sus poesías y escritos dejó multitud de frases con lúcidas reflexiones, sobre todo centrándose en el paso del tiempo y la madurez. «El secreto de una buena vejez no es otra cosa que un pacto honrado con la soledad», escribía en su obra maestra conocida como Cien años de soledad (1967) el escritor.

El contexto de la frase reside en el coronel Aureliano Buendía, quien se encontraba en sus últimos años de vida. Tras sobrevivir a treinta y dos levantamientos armados y al desencanto del poder, el coronel se encierra en su taller de Macondo a fabricar pescaditos de oro. Allí comprende que el aislamiento no es una derrota, sino el único espacio donde finalmente logra encontrar la paz.

Pacto honrado con la soledad

En el plano filosófico y vital, el «pacto honrado con la soledad» propone transformar el inevitable aislamiento de la madurez en un espacio de libertad y autenticidad, en lugar de vivirlo como una tragedia. La palabra pacto sugiere que la soledad no es un enemigo al que se deba vencer ni un destino al que uno se deba resignar con amargura. Márquez lo interpreta como una presencia con la que se acuerda convivir en paz.

De esta forma se implica reconocer que, al final de la vida, los vínculos externos disminuyen y la compañía con la que puede contar cada persona es su propia conciencia.

En cuanto al adjetivo de honrado, ser honrado con la soledad significa dejar de buscar distracciones vacías, aplausos o afectos forzados para llenar el silencio. Exige mirarse sin máscaras, asumir los errores y aciertos del pasado sin victimismo, y aceptar quién se es cuando ya no hay público mirando.

El secreto de una buena vejez

Como demuestra el propio coronel Aureliano Buendía, al abandonar la guerra y el poder, la serenidad llega cuando se suela la necesidad de controlar a los demás o demostrar valía. No depender de validación externa ayuda al anciano a conquistar una soberanía interior que lo vuelve invulnerable al abandono.

En conclusión, el escritor colombiano quiere transmitir que la paz se encuentra en los pequeños rituales diarios. El coronel fundía pescaditros de oro, leía o contemplaba el paso del tiempo, disfrutando del presente sin ansiedad del futuro.