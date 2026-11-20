En el supermercado, los consumidores suelen fijarse en los colores de los envases cuando compran carne. Existen diferentes tonalidades en las bandejas que pueden generar dudas sobre si existe alguna relación entre la tonalidad del recipiente y la calidad del producto. Los colores más frecuentes suelen ser el amarillo, el rojo, el blanco y el negro. Esto depende de cada cadena de supermercados, ya que son los responsables de establecer sus propios criterios.

Las bandejas negras suelen emplearse para presentar productos que los establecimientos quieren posicionar dentro de una categoría especial o de mayor valor económico. Las amarillas, por su parte, aparecen habitualmente asociadas a cortes de consumo cotidiano o se utilizan para destacar promociones. En cuanto a las rojas y blancas, suelen reservarse para las líneas tradicionales, aunque su significado depende de la estrategia comercial de cada supermercado.

Cómo reconocer un buen corte de carne

A la hora de elegir carne, el consumidor debe prestar atención a las características de la pieza y no dejarse llevar únicamente por el aspecto del envase. Uno de los indicadores más visibles es el marmoleado, que consiste en las pequeñas vetas de grasa intramuscular. Su presencia aporta sabor y terneza al corte, por lo que constituye una característica importante para valorar el producto.

También conviene observar la grasa exterior, que debe presentar una tonalidad blanca o cremosa. Además, la apariencia de las fibras musculares debe ser fina y compacta. Estos elementos ofrecen información más relevante sobre las características de la carne que el color de la bandeja en la que se comercializa.

El estado del envase también importa

La presentación del producto es otro aspecto que merece atención durante la compra. El plástico que recubre la bandeja debe estar correctamente adherido y no presentar aire acumulado en su interior. Estas condiciones permiten valorar el estado del envasado antes de decidir qué pieza llevarse.

Por el contrario, una acumulación excesiva de líquido dentro de la bandeja puede indicar una pérdida importante de jugos y afectar al resultado final durante la cocción. Por este motivo, la inspección visual del producto debe completarse con una lectura detallada de la etiqueta.