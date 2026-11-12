El ingrediente sencillo que hace que la carne quede más jugosa y tierna: no es ni vinagre ni limón

El secreto para conseguir una carne más jugosa podría estar en un producto que todos tenemos en la nevera: el yogur. Este ingrediente se presenta como una alternativa a los adobos tradicionales elaborados con vinagre o limón, especialmente cuando se cocinan piezas magras o con fibras más duras. Los chefs coinciden en que preparar un marinado de yogur ayuda a conservar la humedad y potenciar el sabor de la carne.

A diferencia del vinagre y el limón, el yogur contiene ácido láctico, que ejerce una acción más suave sobre las proteínas. Esto permite ablandar principalmente la superficie de la carne y favorecer que conserve sus jugos durante la cocción. Además, ayuda a que las especias y los condimentos se adhieran mejor, aportando más aroma y sabor. Entre sus posibles ventajas también se encuentran una menor pérdida de humedad y un exterior más dorado. Por eso, añadir yogur al adobo antes de cocinar la carne a la parrilla puede ser un truco sencillo para mejorar la textura y el resultado final del plato.

Pollo con salsa de yogur y hierbas

Para preparar esta receta para dos personas se necesitan los siguientes ingredientes: 500 gramos de pechuga de pollo cortada en cubos, una taza de yogur natural para el marinado, sal y pimienta al gusto, una cucharadita de cúrcuma, otra de pimentón y una más de ajo en polvo. También se utiliza una cebolla, dos dientes de ajo, aceite de oliva, dos cucharadas de extracto de tomate, media taza de crema de leche, perejil fresco y arroz para acompañar.

En primer lugar, se colocan los dados de pollo en un recipiente y se condimentan con sal, pimienta, cúrcuma, pimentón y ajo en polvo. A continuación, se añade una taza de yogur natural y se mezcla todo bien hasta que la carne quede impregnada. Se deja marinar en la nevera durante al menos treinta minutos para que absorba los sabores.

Después, se calientan dos cucharadas de aceite de oliva en una sartén y se cocina el pollo marinado hasta que esté dorado y completamente hecho por dentro. Una vez listo, se retira y se reserva. En la misma sartén, se añade un poco más de aceite si es necesario y se sofríen la cebolla picada y los dos dientes de ajo hasta que estén tiernos y ligeramente dorados.

El siguiente paso consiste en incorporar el extracto de tomate, la media taza de crema de leche y otra taza de yogur natural. Se mezclan bien todos los ingredientes y se deja cocinar a fuego medio hasta conseguir una salsa cremosa y homogénea.

A continuación, se vuelve a introducir el pollo en la sartén y se remueve para que quede bien cubierto por la salsa. Por último, se añade perejil fresco picado al gusto y se mezcla de nuevo. Para servir, se coloca una ración de arroz en cada plato y se distribuye por encima el pollo con su salsa cremosa de yogur y hierbas.

El dietista y nutricionista Roberto Sánchez, conocido en Instagram como @roberto.nufisa, donde acumula más de 78.000 seguidores, también ha compartido sus recomendaciones sobre este alimento. En concreto, ha explicado en qué aspectos conviene fijarse para reconocer un pollo de buena calidad antes de comprarlo.

«Estas estrías blancas en el pollo no son normales. Hay pollos que están criados en mejores condiciones y otros pollos que están criados de manera intensiva, lo cual puede causarle esa miopatía muscular que se identifica por esas líneas blancas que están compuestas de grasa. La parte positiva es que esto está regulado por ley, entonces en función de lo que ponga en el envase podemos saber si es un pollo que está criado de una manera u otra» comienza.

«Si no pone nada van a ser de esos pollos criados de manera intensiva en los que se puede crear ese white stripping, esas estrías blancas, que al final hacen pues que tenga esa carne más cantidad de grasa y menos cantidad de proteína, es decir que sea de menor calidad. En segundo lugar pasaríamos al método extensivo pero en interior, es decir no tienen acceso tampoco al aire libre pero la menos tienen una dieta un poquito mejor, es decir, de un 70% cereales.

En tercer lugar ya pasaríamos al pollo campero que en este sí que tienen acceso al aire libre al menos durante la mitad de su vida, al menos van a durar más, van a tener más espacio y una mejor alimentación. En cuarto lugar, todavía mejor, campero tradicional, que en este caso ya solo se pueden utilizar razas de crecimiento lento. Todas las anteriores son de crecimiento rápido y por eso también se generan esas estrías blancas. Quinto y último, el mejor, sería el campero en libertad, es decir, tienen acceso siempre al aire libre, siempre que quieran, más espacio, mayor duración, lo que asegura pues al final un pollo todavía de mejor calidad», señala.