Los chefs desvelan el truco para que la pechuga de pollo quede jugosa: «Marínala 30 minutos con aceite de oliva»

Cocinar una pechuga de pollo a la plancha puede parecer algo muy fácil, pero lograr que quede dorada por fuera y tierna y jugosa por dentro no siempre resulta sencillo. Durante la cocción, tiende a perder humedad, por lo que, si permanece demasiado tiempo en la sartén, puede acabar seca y con una textura fibrosa. Para evitar que esto ocurra, existe un truco de cocina que sólo requiere dos ingredientes: aceite de oliva y zumo de limón. Este método permite preparar la carne antes de cocinarla, potenciando su sabor y mejorando su textura sin tener que recurrir a salsas ni a elaboraciones demasiado complicadas.

El secreto está en dejar marinar la pechuga durante media hora con dos cucharadas de aceite de oliva y el zumo de medio limón. Mientras el aceite ayuda a extender los condimentos por toda la superficie, la acidez del limón actúa sobre las proteínas superficiales de la carne y le aporta un toque de sabor que marca la diferencia. Además del marinado, es fundamental controlar el tiempo de cocción y no dejar la pechuga demasiado tiempo en la sartén, ya que es una carne magra que tiende a secarse.

El truco definitivo para que la pechuga de pollo quede tierna y jugosa

Para preparar el marinado, basta con mezclar dos cucharadas de aceite de oliva con el zumo de medio limón y repartir la mezcla por toda la pechuga de pollo. A continuación, hay que dejar que la carne repose durante 30 minutos en la nevera antes de cocinarla. La receta admite otros ingredientes para potenciar su sabor, como ajo picado, pimienta negra, orégano o perejil. Eso sí, es importante mantener siempre el pollo refrigerado durante el tiempo de reposo y no dejarlo a temperatura ambiente.

Pon dos cucharadas de aceite de oliva y el zumo de medio limón en un bol y mezcla bien. Introduce la pechuga en el recipiente y extiende la mezcla por ambas caras para que quede bien impregnada. Tapa el recipiente y guárdalo en la nevera durante 30 minutos. Caliéntala a fuego medio-alto y añade unas gotas de aceite si es necesario. Coloca la carne en la sartén caliente y dórala por los dos lados, evitando pincharla o presionarla continuamente. Asegúrate de que el interior alcanza los 74 °C antes de retirarla del fuego.

El marinado ayuda a potenciar el sabor y aporta un toque diferente a la pechuga, pero también es importante prestar atención a la cocción para evitar que la carne quede seca. Cuando esté lista, déjala reposar unos minutos antes de cortarla, de manera que conserve mejor sus jugos.

La pechuga de pollo combina muy bien con diferentes guarniciones. Puedes acompañarla con unas patatas al horno aderezadas con aceite de oliva, ajo y romero, una ración de arroz blanco o un puré de patatas. También queda deliciosa con verduras salteadas, como calabacín, zanahoria, pimientos o champiñones, o con una ensalada variada de canónigos, pepino, maíz y zanahoria. Otra alternativa es preparar boniato asado, pasta con un chorrito de aceite de oliva o unas patatas en la freidora de aire.

Pechugas de pollo al ajillo

#pollo #pechugasdepollo #ajillo #recetasrapidas #recetasfaciles #facilyrico #sabor #recetastiktok ♬ sonido original – Noelia Gamero @cocinaconnoelia PECHUGAS DE POLLO AL AJILLO Esta receta es ideal cuando no tenemos mucho tiempo para cocinar pero queremos comer delicioso o tenemos invitados sorpresa. Buenísima también para los más pequeños, ya que es una carne tierna y totalmente limpia de huesos. Ingredientes: – 800 g de pechugas de pollo – 6 dientes de ajo – 1/2 cada de orégano – Sal – Pimienta – Aceite de oliva – 2 hojas de laurel – 25 ml de vinagre – 100?ml de vino blanco – 75 ml de agua Elaboración: Trocea las pechugas de pollo en cuadrados. Ponlos en un bol con los dientes de ajo muy picados, el orégano, la sal, pimienta y un poco de aceite. Mezcla bien y deja reposar unos minutos. Cocina las pechugas de pollo en una sartén hasta que estén ligeramente doradas. Añade el vinagre, el vino blanco, el agua y las hojas de laurel. Deja reducir. Sirve con una ensalada, una guarnición de patatas fritas o arroz blanco cocido. #polloalajillo

Para preparar esta receta necesitas 800 gramos de pechugas de pollo, 6 dientes de ajo, media cucharadita de orégano, sal, pimienta, aceite de oliva, 2 hojas de laurel, 25 ml de vinagre, 100 ml de vino blanco y 75 ml de agua.

En primer lugar, corta las pechugas en dados y colócalas en un bol junto con los ajos muy picados, el orégano, la sal, la pimienta y un chorrito de aceite de oliva. Mezcla todos los ingredientes y deja reposar unos minutos para que la carne coja sabor. Después, cocina el pollo en una sartén hasta que los trozos estén ligeramente dorados. Incorpora el vinagre, el vino blanco, el agua y las hojas de laurel, y deja que la salsa reduzca. Cuando esté listo, puedes servirlo acompañado de una ensalada, unas patatas fritas o una ración de arroz blanco.