En muchos hogares españoles, ahorrar energía supone una acción muy meditada y se evitan al máximo los gastos innecesarios que solo incrementan la factura de la luz. En otros casos, factores como el medio ambiente cobran un papel protagonista. Para sorpresa de la mayoría de la población, el elemento que más consume es la ducha.

Los especialistas en electricidad coinciden en que la ducha consume la misma energía que 65 neveras juntas. El calentador de agua puede llegar a consumir entre 3.000 y 5.500 vatios en cada ducha. Para contextualizarlo, un frigorífico de última generación consume únicamente unos 40 vatios por hora.

Cuál es el gasto promedio anual de una vivienda

El uso de los calentadores de agua es imprescindible y diario. Según la Agencia Francesa para la Transición Ecológica (ADEME), el consumo anual de electricidad de este electrodoméstico en un inmueble francés promedio representa entre el 12% y el 15% del total, una cifra semejante a la de nuestro país.

Estos calentadores de agua eléctricos actúan con un simple principio, pero representan un disparatado consumo energético al calentar el agua al momento a través de una resistencia que consume una considerable cantidad de energía en pocos minutos. Al contrario del gas natural, este sistema no reserva agua caliente ni utiliza otras fuentes.

El panorama es peor de lo que se piensa, ya que muchos modelos están anticuados y no cuentan con un termostato adecuado, lo que provoca que se enciendan y apaguen con frecuencia o que tarden más en calentar el agua. El resultado, en estos casos, es un mayor coste en la factura de la luz y el agua y un desperdicio de los recursos hídricos.

Cómo limitar el consumo

Para conseguir agua caliente sin necesidad de esperar y que la factura no se dispare, debes seguir las siguientes recomendaciones:

Cambiar el sistema actual por unos calentadores de agua de bajo consumo y alta eficiencia energética (clase A).

por unos calentadores de agua de bajo consumo y alta eficiencia energética (clase A). Plantearse la posibilidad de instalar un calentador de agua solar, aprovechando la enorme cantidad de luz natural que nos brinda España.

aprovechando la enorme cantidad de luz natural que nos brinda España. Reducir la duración de las duchas y regular la temperatura del agua. A veces, menos es más.

y regular la temperatura del agua. A veces, menos es más. Instalar reductores de caudal o aireadores en los grifos para no desperdiciar el agua.

En definitiva, el calentador de agua eléctrico no es un elemento cualquiera del hogar. Se trata de un electrodoméstico a tener en cuenta a la hora de ajustar los gastos de casa, además de la concienciación medioambiental que supone reducir el consumo energético.