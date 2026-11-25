Siempre ha existido un debate sobre cuándo debemos decorar nuestros hogares con adornos navideños. Hay quienes lo conciben como una tradición familiar, donde se reúnen todos para poner el árbol y el Belén. Aunque no hay una regla estricta sobre cuándo se decora la casa de Navidad, lo más habitual es hacerlo entre finales de noviembre y principios de diciembre. En ese momento, nace otro dilema: ¿Toca renovar los adornos o reutilizamos los antiguos?

Los decoradores expertos lo tienen claro y saben cuál es la tendencia navideña de este año, según comentan en sus redes sociales. Ellos apuestan por un viaje al pasado, rescatando cuatro costumbres favoritas de los hogares de nuestras abuelas.

Nuevas tendencias navideñas para este año

Cada Navidad, nuestras casas se transforman en un espacio lleno de calidez, confort y hermosos recuerdos. Si bien es cierto que las tendencias decorativas tienden a cambiar según la moda del momento, existen ciertas tradiciones que, según los expertos, son atemporales y abogan por la nostalgia, y serán capaces de dotar de personalidad y estilo tu casa.

Ramas y vegetación natural

Antiguamente, las coronas de adviento y las guirnaldas se hacían a mano con ramas de abeto, pino y piñas. Éstas adornaban las mesas, puertas y chimineas. Más tarde, fueron destronadas por las prefabricadas. Ahora, la tendencia está en mezclar lo antiguo con lo contemporáneo, combinando uno o dos tipos de plantas con eucalipto o flores secas para crear ese efecto moderno.

Vajillas navideñas por doquier

Antaño, el momento de poner la mesa por Navidad era un ritual sacro. Vajilla fina, copas de cristal con toques dorados y manteles de tela con florituras. Hoy en día, esta tradición se está perdiendo y no le ponemos tanto esmero como antes. Ahora, los decoradores instan a ser atrevidos y combinar lo vintage con lo moderno, y atrevernos a mezclar vajillas con cubiertos elegantes y reliquias familiares. No hay mejor momento que este para que la vajilla elegante salga del armario.

Se recuperan los míticos colores rojo y verde

La paleta de colores navideña ha ido evolucionando con el tiempo, imponiéndose significativamente el color beige y los tonos metalizados. No obstante, el rojo y verde, colores navideños por excelencia, vuelven a cobrar protagonismo, ya sea en cojines, bolas decorativas o en hojas de coronas de adviento. Estos colores son complementarios en el círculo cromático y resultan muy llamativos en decoraciones.

Adornos creados a mano

La manufactura está recobrando protagonismo en cuanto a los adornos navideños se refiere. Los profesionales de la Navidad sugieren combinar adornos antiguos y modernos sin tener en cuenta si combinan o no. Por poner un ejemplo, un Papa Noel y un Cascanueces, a priori, pueden no combinar. Pero esa es la gracia: creas un estilo propio y puedes dotarle de un valor emocional que antes no tenía.