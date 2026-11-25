Rosalía de Castro fue una de las figuras más destacadas de la literatura española del siglo XIX y una de las grandes impulsoras del Resurgimiento gallego. Nacida en Santiago de Compostela en 1837, desarrolló una trayectoria literaria caracterizada por la sensibilidad, el compromiso social y la defensa de la identidad de su tierra. Su obra abordó cuestiones como la emigración, la pobreza, la injusticia y la situación de las mujeres, además de profundizar en sentimientos como la soledad, el dolor y la melancolía.

Tras el éxito de «Cantares gallegos», Rosalía de Castro publicó «Follas novas», en la que abordó temas sociales y existenciales, y «En las orillas del Sar», considerado uno de los poemarios más destacados de la literatura española. Su estilo, basado en un lenguaje sencillo y lleno de sensibilidad, consiguió conectar con lectores de diferentes generaciones. En lugar de recurrir a una poesía grandilocuente, la autora encontró inspiración en las emociones, la naturaleza y las experiencias cotidianas.

«Soy libre, libre como los pájaros, como las brisas; como los árabes en el desierto y el pirata en la mar…»

En un texto titulado «Lieder», publicado en «El Álbum del Miño» hacia 1860, después de la cruenta guerra de África, la escritora gallega dejó estas palabras, que merece la pena reproducir íntegramente y en las que defendía una libertad que muchos habían dejado de reivindicar:

«Sólo cantos de independencia y libertad ha balbuceado mi labio aunque a mi alrededor hubiese sentido, desde la cuna ya, el ruido de las cadenas que debían aprisionarme para siempre, porque el patrimonio de la mujer son los grillos de la esclavitud. Yo, sin embargo, soy libre, libre como los pájaros, como las brisas, como los árabes en el desierto y el pirata en el mar. Libre es mi corazón, libre mi alma, y libre mi pensamiento que se alza hasta el cielo, y desciende hasta la tierra, soberbio como Luzbel, y dulce como una esperanza.

Cuando los Señores de la tierra me amenazan con una mirada, o quieren manchar mi frente con una mancha de oprobio, yo me río como ellos se ríen, y hago, en apariencia, mi iniquidad más grande que su iniquidad. En el fondo, no obstante, mi corazón es bueno, pero no acato los mandatos de mis iguales y creo que su hechura es igual a mi hechura, y que su carne es igual a mi carne. Yo soy libre. Nada puede contener la marcha de mis pensamientos, y ellos son la ley que rige mi destino».

Poemas de Rosalía de Castro

Rosalía de Castro destacó en la poesía con tres obras fundamentales: «Cantares gallegos», «Follas novas» y «En las orillas del Sar». La primera reivindicó la lengua y las tradiciones gallegas, mientras que la segunda profundizó en una poesía simbólica y cargada de significado.

‘Ya no mana la fuente, se agotó el manantial…’

«Ya no mana la fuente, se agotó el manantial;

ya el viajero allí nunca va su sed a apagar.

Ya no brota la hierba, ni florece el narciso,

ni en los aires esparcen su fragancia los lirios.

Sólo el cauce arenoso de la seca corriente

le recuerda al sediento el horror de la muerte.

¡Mas no importa! A lo lejos otro arroyo murmura

donde humildes violetas el espacio perfuman.

Y de un sauce el ramaje, al mirarse en las ondas,

tiende en torno del agua su fresquísima sombra.

El sediento viajero que el camino atraviesa,

humedece los labios en la linfa serena

del arroyo que el árbol con sus ramas sombrea,

y dichoso se olvida de la fuente ya seca»

‘Hora tras hora, día tras día…’

«Hora tras hora, día tras día,

entre el cielo y la tierra que quedan

eternos vigías,

como torrente que se despeña,

pasa la vida.

Devolvedle a la flor su perfume

después de marchita;

de las ondas que besan la playa

y que una tras otra besándola expiran.

Recoged los rumores, las quejas,

y en planchas de bronce grabad su armonía.

Tiempos que fueron, llantos y risas,

negros tormentos, dulces mentiras,

¡ay!, ¿en dónde su rastro dejaron,

en dónde, alma mía?»

‘Soledad’

«Un manso río, una vereda estrecha,

un campo solitario y un pinar,

y el viejo puente rústico y sencillo

completando tan grata soledad.

¿Qué es soledad? Para llenar el mundo

basta a veces un solo pensamiento.

Por eso hoy, hartos de belleza, encuentras

el puente, el río y el pinar desiertos.

No son nube ni flor los que enamoran;

eres tú, corazón, triste o dichoso,

ya del dolor y del placer el árbitro,

quien seca el mar y hace habitable el polo»

‘Pobre alma sola!, no te entristezcas…’

«¡Pobre alma sola!, no te entristezcas,

deja que pasen, deja que lleguen

la primavera y el triste otoño,

ora el estío y ora las nieves;

que no tan sólo para ti corren

horas y meses;

todo contigo, seres y mundos

de prisa marchan, todo envejece;

que hoy, mañana, antes y ahora,

lo mismo siempre,

hombres y frutos, plantas y flores,

vienen y vanse, nacen y mueren.

Cuando te apene lo que atrás dejas,

recuerda siempre

que es más dichoso quien de la vida

mayor espacio corrido tiene»