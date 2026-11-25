Para que la relación entre abuelos y nietos se consolide con el paso de los años, también resulta fundamental mantener una buena relación con los padres. Las discrepancias sobre la educación de los niños y las normas de convivencia pueden provocar conflictos que acaben repercutiendo en los momentos que comparten. En este contexto, la doctora Marla Martin, psicóloga pediátrica de Phoenix Children’s, un centro sanitario especializado en salud infantil de Arizona, recomiendan adoptar una perspectiva diferente.

En vez de centrarse única y exclusivamente en pasar más tiempo con los nietos, los abuelos pueden apoyar a sus hijos. Precisamente, uno de los principales motivos de distanciamiento surge cuando los abuelos pasan por alto los límites fijados por los padres. De acuerdo con la psicóloga, esto puede ocurrir cuando cuestionan sus métodos de crianza, comparan la educación actual con la de generaciones anteriores o ignoran las normas familiares relacionadas con el tiempo frente a las pantallas, los horarios de sueño y la alimentación.

Cómo fortalecer la relación entre abuelos y nietos

«Cuando los abuelos preguntan sobre cómo apoyar a sus hijos adultos (en lugar de preguntar solo sobre las cosas divertidas que les gustaría hacer con sus nietos), los padres se sienten apoyados y son mucho más propensos a ser abiertos», señala Marla. Esta pregunta puede aliviar la presión que supone organizar una visita y transformarla en una ocasión para ayudar. Los padres quizá necesiten que alguien les prepare la comida, les haga la compra, les permita tener un rato para descansar o colabore con las rutinas de los niños. Atender alguna de estas necesidades facilita compartir momentos en familia sin añadir una nueva responsabilidad.

Según la psicóloga, lo mejor es hacer propuestas concretas, como preparar la cena o quedarse al cuidado de los niños durante una mañana. Estas opciones facilitan la organización familiar y permiten que los padres acepten o rechacen el ofrecimiento con libertad, sin sentirse presionados. Asimismo, es fundamental aceptar una negativa sin presionar, ya que insistir, entrar en discusiones o reclamar que los encuentros sean más frecuentes puede generar todavía más tensión.

Ante estas situaciones, Marla recomienda dar tiempo y espacio, reflexionar sobre el propio comportamiento y, si se han producido comentarios o actitudes que hayan dañado la relación, pedir disculpas. La finalidad no es alejarse de los nietos, sino crear una relación de confianza que pueda mantenerse a largo plazo. Respetar las normas familiares, tener paciencia y mostrar disposición para escuchar son actitudes que permiten compartir tiempo juntos.

Una relación duradera en el tiempo

El vínculo con los nietos representa mucho más que una parte de la vida de los abuelos; para muchos, supone una fuente de identidad, estabilidad y sentimiento de pertenencia. Por eso, cuando la relación se debilita o se interrumpe, ya sea por la distancia, problemas de salud, conflictos familiares u otras circunstancias, las consecuencias emocionales pueden prolongarse en el tiempo.

Durante la infancia, muchas de las conversaciones que los niños mantienen con los adultos giran alrededor de los deberes y las normas. Sin embargo, los abuelos también pueden preguntarles a qué están jugando o escuchar sus historias, transmitiéndoles que sus aficiones y opiniones son importantes. Al sentirse escuchados, es más probable que los más pequeños tengan confianza para expresar lo que piensan y relacionarse con otras personas.

Ahora bien, esto no quiere decir que los abuelos deban darles siempre la razón, sino que deben dejarles hablar y tener en cuenta su punto de vista. Saber que pueden compartir sus preocupaciones sin que nadie les quite importancia puede hacer que sigan recurriendo a ellos cuando crezcan.

La relación entre abuelos y nietos no tiene por qué desaparecer cuando estos se hacen mayores. Una investigación de la Universidad de Clemson, citada por el médico Thomas Verny en Psychology Today, pone de manifiesto el valor de estos vínculos durante los primeros años de la edad adulta. Los momentos y las experiencias compartidas con los abuelos pueden dejar una huella que perdura mucho más allá de la infancia.

Aunque la distancia, el trabajo, los estudios y otras obligaciones pueden reducir las visitas, eso no significa que el cariño o la complicidad desaparezcan. Una llamada para interesarse por cómo están, una visita o acompañarlos al médico si lo necesitan son pequeños gestos que permiten seguir formando parte de sus vidas. En definitiva, no es necesario verse a diario para conservar una relación cercana, sino mantener el contacto, demostrar interés y hacerles saber que pueden contar con ellos.

«Mi consejo es que dejemos que los nietos disfruten de los abuelos y que los abuelos disfruten de los nietos. Y nosotros estar mucho menos pendiente de lo que no hacen como nos gustaría a nosotros y sí, mucho más de lo que nos ayudan y de lo bonito que es para un nieto contar con sus abuelos», concluye Javier de Haro, psicólogo y experto en mediación familiar, según recoge La Vanguardia.