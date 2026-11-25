OKDIARIO entregará sus premios Freedom Fighters el próximo jueves 10 de diciembre en Madrid. En su segunda edición, el diario reconocerá a Marimar Blanco por su defensa de la memoria de las víctimas de ETA, a la Nobel de la Paz iraní Narges Mohammadi por su lucha por los derechos de las mujeres y a la familia Cunio por dar voz a los rehenes del 7 de octubre durante los más de dos años que Hamás mantuvo secuestrados a dos de sus hijos.

A la gala acudirá Silvia Cunio, acompañada por uno de sus hijos. El periodista iraní Taghi Rahmani, marido de Mohammadi, recogerá el premio en nombre de su esposa; y Marimar Blanco, símbolo de resistencia y quien busca preservar la memoria de las víctimas del terrorismo.

Marimar Blanco y la memoria de las víctimas de ETA

En julio de 1997, España salió a la calle para pedir a ETA que liberara a Miguel Ángel Blanco, concejal del PP en Ermua. Tenía 29 años. Su secuestro y asesinato dieron origen al llamado espíritu de Ermua, la movilización ciudadana que plantó cara a la banda terrorista. Su hermana Marimar ha dedicado desde entonces buena parte de su vida a preservar la memoria de las víctimas. A través de la fundación que lleva el nombre de Miguel Ángel, ha acercado su historia a generaciones que nacieron después de aquel julio.

Narges Mohammadi, la voz de las mujeres iraníes

En diciembre de 2023, cuando le correspondía recoger el Premio Nobel de la Paz en Oslo, Narges Mohammadi estaba encarcelada en Irán. La representaron sus hijos, los gemelos Ali y Kiana, de 17 años. El Nobel reconocía la trayectoria de una mujer que había seguido denunciando la represión del régimen iraní y defendiendo los derechos de sus compatriotas incluso desde prisión. Tres años después, su marido subirá al escenario en Madrid para recoger este Freedom Fighter en su nombre.

La familia Cunio, 738 días de espera

El 7 de octubre de 2023, Hamás secuestró a David y Ariel Cunio durante el asalto al kibutz de Nir Oz, en el sur de Israel. Mientras los dos hermanos permanecían cautivos en Gaza, su madre, Silvia, reclamaba públicamente su regreso. El 13 de octubre de 2025, después de 738 días, Silvia pudo abrazar de nuevo a sus dos hijos.

Los Freedom Fighters nacieron en 2025, durante la celebración del décimo aniversario de OKDIARIO en Las Ventas. Alejo Vidal-Quadras, Pilar Elías, María Corina Machado y Custodio Ballester fueron los primeros en recibir esta distinción. Este año, el diario hará coincidir la entrega con el Día de los Derechos Humanos.