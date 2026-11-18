El doctor Eulogio Castro, catedrático de Ingeniería Química de la Universidad de Jaén y director del Instituto de Investigación en Biorrefinerías, ha defendido este miércoles en el evento OKGREEN: Del campo al futuro el potencial del olivar para generar nuevos recursos industriales a partir de sus residuos. Durante su intervención, ha explicado cómo aprovechar los restos de poda, las hojas, los huesos y el orujo para producir biocombustibles, productos químicos y nuevos materiales, con el objetivo de avanzar hacia una economía sostenible y reducir la dependencia de las materias primas fósiles.

Castro ha comenzado presentando el trabajo del Instituto de Investigación en Biorrefinerías, que él dirige y en el que participan investigadores de seis universidades públicas andaluzas. Su actividad se centra en estudiar las posibilidades de aprovechamiento de las biomasas, materiales de origen biológico que pueden transformarse mediante diferentes tecnologías. El catedrático ha defendido que «Andalucía es y debe seguir siendo un referente internacional en la conversión de los recursos renovables en oportunidades».

Para explicar el potencial de esta actividad, ha puesto el foco en el sector del aceite de oliva. Según los datos del último aforo de la Junta de Andalucía que ha presentado, la comunidad espera una producción de 6,85 millones de toneladas de aceitunas durante esta campaña, de las que se obtendrían alrededor de 1,26 millones de toneladas de aceite. Jaén concentraría casi la mitad de esa producción, unas 575.000 toneladas.

El investigador ha explicado que aproximadamente el 20% de la producción obtenida en la actividad olivarera corresponde al aceite, mientras que el 80% restante está formado por la biomasa y otros subproductos derivados del proceso de extracción de aceite de oliva, que necesitan una gestión. En este punto ha introducido el concepto de biorrefinería, a la que define como «una instalación que integra distintos procesos para transformar la biomasa en combustibles, electricidad y productos químicos de valor añadido».

La principal diferencia respecto a una refinería de petróleo está en la materia prima. Mientras que estas instalaciones trabajan con recursos fósiles, las biorrefinerías utilizan materias primas renovables (biomasa). A partir de ellas obtienen la misma gama de productos, además de los alimentos, incorporando también nuevas posibilidades para el aprovechamiento de recursos biológicos.

Del residuo agrícola al producto industrial

Castro ha detallado el recorrido de los residuos desde el campo hasta su transformación. Tras la cosecha, la poda de los olivares, que se realiza aproximadamente cada dos años, y el posterior procesamiento de la aceituna en las almazaras, se generan distintos materiales aprovechables, entre ellos hojas, huesos, orujo, orujillo y aguas residuales.

La Universidad de Jaén lleva cerca de 30 años investigando las posibilidades de estos recursos. Entre los productos que se pueden obtener mediante diferentes procesos de conversión se encuentran el bioetanol, el furfural, los oligosacáridos, la lignina, la nanocelulosa, el xilitol y el ácido láctico. También se investigan aplicaciones para fabricar materiales cerámicos, antioxidantes y otros compuestos químicos.

Uno de los ejemplos que ha expuesto es la transformación de los restos de poda en etanol. Para conseguirlo, la biomasa obtenida pasa por tres fases: pretratamiento, hidrólisis enzimática y fermentación. De este proceso se obtiene glucosa, un azúcar que posteriormente puede transformarse en distintos compuestos, entre ellos el etanol, que se separa mediante destilación y puede emplearse mezclado con gasolina.

El investigador ha señalado que incorporar un 5% de este etanol a la gasolina permitiría reducir en esa misma proporción el consumo de petróleo, disminuyendo así paralelamente nuestra dependencia energética. También ha presentado los resultados de un estudio realizado por su equipo, según el cual la poda procedente de una hectárea de olivar proporciona alrededor de 400 litros de etanol.

Las posibilidades de aprovechamiento también alcanzan a otros residuos. A partir de las hojas se han identificado compuestos con propiedades antioxidantes que podrían utilizarse como alternativa a determinados ingredientes empleados en alimentos preparados. De los huesos de aceituna se obtiene hemicelulosa, un compuesto del que puede extraerse xilosa para producir xilitol, un edulcorante natural utilizado en la industria alimentaria.

La reutilización de aguas residuales procedentes del lavado de la aceituna y del aceite de oliva es otra de sus prácticas más destacadas para ahorrar en costes. En colaboración con una empresa fabricante de ladrillos, los investigadores estudiaron su incorporación a la arcilla durante el proceso de amasado. Esta aplicación permite reducir el consumo de agua en la fabricación y disminuir el combustible necesario durante la cocción de los ladrillos, al tiempo que se obtienen materiales con propiedades específicas.

Una alternativa para la gestión de los residuos del olivar

El catedrático ha destacado que la generación anual estimada de biomasa residual procedente del cultivo del olivo ronda los 10 millones de toneladas. Su aprovechamiento permitiría dar una salida industrial a unos materiales que, de otro modo, requieren una gestión y suponen un coste para los agricultores.

Entre los beneficios que ha señalado figuran la reducción del riesgo de incendios forestales, el control de plagas, la diversificación económica y la creación de empleo. También ha destacado la posibilidad de reducir las emisiones de CO₂ y la contribución de estos procesos a la lucha contra el cambio climático.

El investigador ha cerrado su intervención con un llamamiento a la colaboración entre los distintos actores implicados en la actividad olivarera para impulsar el desarrollo de este sector. También ha agradecido el trabajo de su equipo de investigación, al que ha atribuido los avances presentados durante su participación en OKGREEN.