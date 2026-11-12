Del campo al futuro: OKGREEN reúne en Sevilla a los protagonistas de la bioeconomía andaluza

Andalucía se prepara para convertir los restos del campo en una de sus grandes oportunidades industriales. OKGREEN, el portal de medioambiente y sostenibilidad de OKDIARIO, celebra el próximo 18 de noviembre la jornada «Del campo al futuro: bioeconomía y agroindustria circular en Andalucía» en la Fundación Cajasol de Sevilla.

El encuentro reunirá a empresas, cooperativas, administraciones y centros de investigación con un objetivo común: explorar cómo transformar los subproductos agrícolas y agroindustriales en recursos de alto valor, como biometano, biofertilizantes, bioplásticos y nuevos materiales.

La jornada abordará, además, las oportunidades de negocio, financiación e innovación que abre este modelo. La meta es impulsar a Andalucía como referente europeo en bioeconomía circular de aquí a 2030, con una industria más sostenible y competitiva.

Un territorio con materia prima de sobra

Pocas regiones europeas reúnen el potencial andaluz. El olivar, la ganadería, la horticultura y la industria agroalimentaria generan cada año millones de toneladas de alperujo, poda, purines y restos de cosecha que durante décadas se gestionaron como un problema.

Hoy ese volumen empieza a verse como materia prima. La Junta de Andalucía aprobó en 2025 un Plan de Acción de Bioeconomía Circular para la cadena agroalimentaria hasta 2030, y ese mismo año se constituyó el Clúster Andaluz de Bioeconomía Circular.

El reto ya no es tanto demostrar que el modelo funciona como lograr que crezca. Rentabilidad para el productor, la inversión, la regulación y la aceptación social marcarán el ritmo de una transformación que la jornada pretende poner sobre la mesa.

Del residuo al recurso

La primera mesa redonda, Del residuo al recurso: la agroindustria andaluza que cierra el círculo, contará con Ana Alicia Bolívar, responsable de Sostenibilidad de COVAP; José Chica Fernández, CEO de O.live, y Diego Granado Cumbres, secretario general de Ecovalia.

Los ponentes analizarán cómo integrar en un mismo modelo la gestión de deyecciones ganaderas, el fertilizante orgánico y la energía renovable, así como el papel del olivar como sumidero de carbono y como fuente de subproductos con valor.

El debate abordará también la relación entre producción ecológica y economía circular, en una comunidad que concentra cerca de la mitad de la superficie ecológica de España, y qué falta para que la circularidad deje de ser la excepción.

El campo como productor de energía

La segunda mesa, Biometano y bioenergía: el campo andaluz como productor de energía, reunirá a Pedro Marín Aranda, presidente ejecutivo de INERCO, y a Borja Rey, responsable de Desarrollos Renovables en Andalucía y Extremadura de Moeve.

Completarán el panel Eduardo Martín, secretario general de Asaja Sevilla, y Garazi Rodríguez, responsable de los Planes de Producción y Comercialización de APROMAR y coordinadora de REMA, que aportará la mirada de la acuicultura.

Andalucía se ha convertido en una de las grandes apuestas del biometano en España, con decenas de proyectos en tramitación, más de 1.000 millones de euros de inversión prevista y su primera planta en funcionamiento desde finales de 2025.

Licencia social y valor en origen

La mesa analizará qué frena todavía el despliegue de estas plantas, desde la tramitación hasta la conexión a la red de gas, y qué papel puede jugar el biometano en la descarbonización de la industria y en la producción de hidrógeno renovable.

Uno de los ejes del debate será el lugar de agricultores, ganaderos y acuicultores en estos proyectos: cómo garantizar que participen desde el diseño, capten parte del valor y aprovechen el digestato como fertilizante.

Los ponentes abordarán también la licencia social. Olores, tráfico y ubicación han motivado alegaciones vecinales contra varios proyectos andaluces, y la transparencia y el diálogo con los municipios serán claves para ganarse la confianza del territorio.

Una cita para el sector

El evento será inaugurado por Vicente Gil, subdirector de OKDIARIO, y ambas mesas estarán moderadas por Antonio Quilis, director de OKGREEN. La jornada se enmarca en el ciclo de encuentros que OKDIARIO organiza con la Fundación Cajasol sobre los grandes retos económicos e industriales de Andalucía.

Con este formato, OKGREEN busca reunir en un mismo espacio a quienes generan los residuos, a quienes los transforman y a quienes los financian y regulan, para que la bioeconomía andaluza pase de la promesa a la escala industrial.

PROGRAMA

Del campo al futuro: bioeconomía y agroindustria circular en Andalucía

Fecha: 18 de noviembre de 2026

Hora: 09:30 h a 12:40 h

Lugar: Fundación Cajasol, Calle de Chicarreros, s/n, Sevilla

09:30 h. – Llegada de invitados

10:00 h. – Inauguración a cargo de D. Vicente Gil, subdirector de OKDIARIO

10:05 h. – Apertura institucional a cargo de D. Fernando Mañes Izquierdo, concejal del Ayuntamiento de Sevilla

10:20 h. – Mesa redonda: Del residuo al recurso: la agroindustria andaluza que cierra el círculo

D.ª Ana Alicia Bolívar, responsable de Sostenibilidad de COVAP

D. José Chica Fernández, CEO de O.live

D. Diego Granado Cumbres, secretario general de Ecovalia

11:00 h. – Intervención: Biorrefinerías: el olivar como pozo de recursos renovables a cargo de D. Eulogio Castro, catedrático de Ingeniería Química de la Universidad de Jaén

11:20 h. – Pausa café

11:40 h. – Mesa redonda: Biometano y bioenergía: el campo andaluz como productor de energía

D. Pedro Marín Aranda, presidente ejecutivo de INERCO

D. Borja Rey, responsable de Desarrollos Renovables en Andalucía y Extremadura de Moeve

D. Eduardo Martín, secretario general de Asaja Sevilla

D.ª Garazi Rodríguez, responsable de los Planes de Producción y Comercialización de APROMAR y coordinadora de REMA

12:20 h. – Clausura editorial

12:40 h. – Cierre del acto