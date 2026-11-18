OKDIARIO celebra este miércoles en la sede de la Fundación Cajasol en Sevilla, la jornada OKGREEN: Del campo al futuro, centrada en la bioeconomía y la agroindustria circular. La apertura ha sido protagonizada por el concejal del Ayuntamiento de Sevilla, Fernando Mañes Izquierdo. El concejal ha explicado en su discurso la importancia de defender en Europa que «la sostenibilidad y la competitividad tienen que ir de la mano» y que la ciudadanía de las grandes ciudades conozca el peso del campo.

Mañes ha reflexionado que uno de los principales objetivos pasa por «poner en reflexión desde los ayuntamientos y las ciudades grandes una labor para que la ciudadanía conozca la importancia del campo y fomentar esa relación entre conocimiento y todas las facilidades que pueda aportar el tejido económico en una ciudad como Sevilla».

El concejal ha defendido que la capital andaluza es una potencia industrial «pionera en ingeniería y en innovación» que cuenta con el «principal parque tecnológico de España». Por ello, ha pedido no olvidar que la agricultura «ya no es solo un sector productivo, sino también tecnológico y de innovación».

Asimismo, ha recalcado que, al llevar la voz de «sus ciudadanos en Europa», la transición ecológica no puede avanzar sin asegurar el futuro económico del sector primario. Por eso, ha pedido una «industria fuerte» para la unión de energía y campo, integrando el biometano y el hidrógeno con «toda la producción, la gestión de residuos y la economía circular».

La jornada busca precisamente convertir residuos del olivar, la ganadería y la agricultura, como el alperujo, las podas o los purines en recursos de valor como biometano, biofertilizantes o bioplásticos. Andalucía quiere liderar este sector en Europa en 2030, impulsada por el plan autonómico creado en 2025, su liderazgo en superficie ecológica nacional y más de 1.000 millones de euros previstos en biometano.

Por último, Mañes ha concluido que uno de los grandes retos es «elegir y desarrollar este modelo económico» para lograr un campo «más fuerte, más productivo y más sostenible, pero sin perder competitividad».