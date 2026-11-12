La economía circular se viste de blanco: el Real Madrid recicla los residuos que dejan los visitantes del Bernabéu

Cada partido, concierto o visita al Bernabéu deja tras de sí toneladas de envases, restos de comida, papel y plásticos. Ahora, el Real Madrid quiere que buena parte de esa basura tenga una segunda vida y no termine enterrada en un vertedero.

El club blanco y PreZero Iberia han firmado una alianza estratégica para impulsar la economía circular en el Bernabéu y en la Ciudad Deportiva Real Madrid, en Valdebebas. El objetivo es mejorar la recogida selectiva, la reutilización, el reciclaje y la valorización de los residuos.

En virtud de este acuerdo, la compañía de servicios medioambientales se incorpora como partner oficial del Bernabéu y coordinará la recogida de residuos en todos los eventos del estadio, incluidos los partidos del Real Madrid. También ampliará la separación de nuevas fracciones para recuperar más materiales.

Un estadio abierto todo el año

La alianza llega en un momento clave para el recinto de Chamartín. Tras su profunda remodelación, el Bernabéu, que dejó de llamarse oficialmente Estadio Santiago Bernabéu en noviembre de 2025, se ha convertido en un espacio multifuncional abierto los 365 días del año.

Además del fútbol, el estadio acoge conciertos, espectáculos, el Tour Bernabéu, restaurantes y zonas de ocio como el Bernabéu Market. En noviembre de 2025 incluso estrenó el fútbol americano con un partido de la NFL entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders.

Todo ese movimiento se traduce en millones de visitantes cada año y en un volumen de residuos muy variado. Sólo en los partidos, el estadio, con capacidad para más de 80.000 espectadores, suele reunir a más de 70.000 aficionados en cada encuentro.

Datos para medir la basura

Una de las claves del nuevo modelo será el uso de la inteligencia de datos. Esta herramienta permitirá vigilar indicadores sobre cuántos residuos se generan y cómo se gestionan en los distintos espacios del estadio y de la Ciudad Deportiva.

Con esa información, se implantará un sistema de trabajo basado en la trazabilidad, la recogida selectiva y la mejora de la clasificación. Dicho de forma sencilla: saber qué basura se produce, dónde se produce y separarla mejor para que pueda reciclarse.

Este nuevo enfoque busca reducir el impacto ambiental asociado a la gestión de los residuos. La meta final es avanzar hacia un sistema que genere la menor cantidad posible de desechos y que recupere la mayor parte de los materiales.

Campañas para los aficionados

Más allá de la parte técnica, el acuerdo incluye un firme compromiso con la sensibilización medioambiental. Para ello, se lanzarán nuevas campañas de concienciación dirigidas a los millones de personas que acuden cada año al estadio.

La empresa generará además contenido educativo y experiencial en el área de partners del Bernabéu. Allí mostrará de forma didáctica las innovaciones y actuaciones puestas en marcha para gestionar mejor los residuos según los principios de la economía circular.

Asimismo, próximamente se pondrán en marcha formaciones específicas para el personal de los locales comerciales y de restauración, así como para los propios trabajadores del club, tanto en el estadio como en la Ciudad Deportiva.

«Compartimos muchos valores»

Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, se ha mostrado satisfecho con la alianza: «PreZero es una empresa líder en su sector. Compartimos con ellos muchos valores: el liderazgo, el afán de superación, la búsqueda de la excelencia, la innovación».

Por su parte, Gonzalo Cañete, CEO de PreZero Iberia, explica que el compromiso con el club blanco consiste en «reducir, reutilizar y reciclar los residuos que se generan en el Santiago Bernabéu y en la Ciudad Deportiva». Así, añade, «el Club se convertirá en un referente internacional en economía circular».

Cañete subraya que el éxito dependerá también del público: «Necesitaremos contar con la colaboración de los cientos de miles de personas que acuden cada año a estas instalaciones, pues el éxito en el cuidado de nuestro medioambiente se basa, fundamentalmente, en el trabajo en equipo».

El precedente de Son Moix

La compañía ya tiene experiencia en el fútbol español. En julio de 2025, el Estadi Mallorca Son Moix se convirtió en el primer estadio de España con la certificación Residuo Cero de Aenor, tras el trabajo conjunto del RCD Mallorca y PreZero.

Este sello acredita que más del 90% de los residuos generados en una instalación se recuperan como materiales reciclados o energía. En el estadio mallorquín, el 96% de los desechos evitó el vertedero y se pasó de separar tres fracciones de residuos a 16.

El Real Madrid no es el único grande que da este paso. En octubre de 2026, el FC Barcelona selló una alianza similar con PreZero para convertir el Spotify Camp Nou y la Ciutat Esportiva Joan Gamper en recintos Residuo Cero.

Un objetivo europeo

Estas iniciativas encajan con las exigencias de Bruselas. La normativa comunitaria fija que en 2035 al menos el 65% de los residuos municipales se prepare para su reutilización o se recicle, y que como máximo el 10% acabe en vertedero.

PreZero, la división medioambiental del Grupo Schwarz, propietario de Lidl y Kaufland, llegó a España y Portugal en 2021 tras adquirir el negocio de residuos de Ferrovial. Hoy presta servicios urbanos en más de 1.000 municipios y trabaja con 8.000 clientes privados.

Wolf Tiedemann, CEO de PreZero Internacional, considera que unir fuerzas con el Real Madrid supone «un hito decisivo» que demuestra que su modelo de residuo cero «es plenamente escalable al más alto nivel». «En el deporte de alta competición, igual que en el ámbito empresarial, las intenciones no ganan títulos: lo hace la ejecución», concluye.