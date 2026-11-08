Locura total por la NFL en el Bernabéu: aficionados americanos se gastan hasta 3.500 euros en venir a Madrid

Nadie ha querido perderse el partidazo del Santiago Bernabéu entre Atlanta Falcons y Cincinnati Bengals. Aficionados de todas partes del mundo han viajado a Madrid para vivir in situ el duelo de la NFL en el estadio del Real Madrid. Los seguidores americanos se gastaron hasta 4.000 dólares (3.587,93 euros) por venir al partido.

La locura entre los hinchas americanos por estar en el Madrid Game 2026 era total. Todos querían estar en este histórico encuentro. Algunos han venido desde Alemania, otros desde Dinamarca y la mayoría han cruzado el charco para ver a su equipo en directo en «el mejor estadio del mundo», como aseguran desde la NFL.

3.000, 4.000 dólares… les daba igual cuánto les costara todo el viaje entre entradas, hotel y vuelos con tal de ver a Bengals y Falcons. Para algunos era su primera vez en Madrid, mientras que otros ya habían estado. Pero todos han quedado maravillados con la capital de España.