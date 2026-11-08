Nadie quiere perderse la NFL en Madrid: Ferran Torres, Militao, Carolina Marín o Casillas entre los VIP del Bernabéu

Nadie quiso perderse la NFL en Madrid. El segundo down de la liga de fútbol americano en nuestro país aparecía entre menos expectación que el del pasado año pero con mayor nivel, puesto que Falcons y Bengals llegaban dispuestos a ofrecer un mayor espectáculo en el Santiago Bernabéu. Nadie se lo quiso perder. Estrellas del deporte y de artes como el cine o la música estuvieron presentes en el estadio del Real Madrid.

Ferran Torres fue uno de ellos. El autor del gol que le dio el Mundial a España el pasado mes de julio estuvo presente en el Bernabéu para ver el encuentro, así como jugadores del conjunto blanco como Militao o Cucurella, que además fue el líder de un homenaje al fútbol nacional, junto a Athenea, jugadora del Real Madrid femenino. Sami Khedira, Miguel Torres, Aymeric Laporte, Iker Casillas o Memo Ochoa fueron otros de los presentes, así como Carolina Marín.

Entre las estrellas de otras disciplinas estaban los actores Miguel Ángel Silvestre o Álvaro Morte, la actriz Paula Echevarría y los cantantes Dani Fernández y Pablo López. Además, multitud de influencers no han querido perderse la cita de la NFL en Madrid.

Florentino Pérez preside el palco

De nuevo, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, presidió desde el palco del estadio Santiago Bernabéu. Junto a él se pudo ver a personalidades como a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; al alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida y a su mujer; al consejero de Deportes, Mariano de Paco, o a Rafa de los Santos, director de NFL España.