España vuelve a vibrar con el fútbol americano. Este domingo, a las 15:30 horas, Cincinnati Bengals y Atlanta Falcons jugarán en el Santiago Bernabéu un duelo correspondiente a la temporada regular de la NFL. Será la segunda vez en la historia que ocurra, tras el partido entre Dolphins y Commanders del pasado año. En esta ocasión, el encuentro contará con mayor relumbre sobre el césped, puesto que los de Ohio quieren aspirar a la Super Bowl, como ha declarado su estrella, Joe Burrow. En el intermedio actuará Manuel Turizo.

Porque este partido, como ya sucediera el pasado año, será una especie de Super Bowl en España, aunque lejos de jugarse un título, se jugarán el sumar una victoria más a la clasificación y mantener sus opciones de estar en los playoffs que darán comienzo a principios de 2027. El estadio del Real Madrid volverá a albergar uno de los mayores espectáculos celebrados en nuestro país, porque este partido se vive al más puro estilo americano y no falta detalle.

A la tienda del estadio, que ha cambiado por completo para la ocasión, cambiando cualquier producto del Real Madrid por todo lo relacionado con el llamado NFL Madrid Game 2026, se suma la actuación al descanso de Manuel Turizo, la interpretación de himnos de España y Estados Unidos previa al inicio del encuentro, despliegue de banderas gigantes de ambos países, pirotécnia y la mascota y las cheerleaders de los Falcons en cada interrupción, que no son pocas.

Lo importante estará sobre el césped del estadio en un partido que quiere convertirse en un fijo en el calendario de nuestro país entre los meses de octubre y noviembre. Allí, Atlanta Falcons ejercerán de locales, aunque todo apunta que en las gradas habrá mayor presencia naranja de los Bengals de Cincinnati, equipo que sobre el papel parte como favorito.

Duelo de estrellas: Robinson vs. Burrow

Las dos estrellas del partido serán el quarterback de los Bengals, Joe Burrow, y el running back de los Falcons, Bijan Robinson. El primero, habló sobre las posibilidades de su equipo de estar en la Super Bowl y de lo mucho que le hubiera gustado ver un Clásico entre el Real Madrid y el Barcelona durante su estancia en Madrid. Quién sabe si podrá desplazarse al Metropolitano a ver el duelo entre Atlético y Barça al término de su partido. En sus manos están las opciones de triunfo de los suyos, junto con su mejor socio, Ja’Marr Chase, uno de los receptores más completos y explosivos de la NFL.

No será fácil frenarles por parte de unos Atlanta Falcons que llegan con un balance de tres victorias y cinco derrotas en lo que va de curso. Liderados por un Bijan Robinson que guarda una buena relación con Vinicius, con el que comparte algo más que el dorsal. «Que no se preocupe por el ruido externo», dijo del astro madridista en la previa del encuentro.

Los dos equipos llegan a la capital de España con la necesidad de ganar. Los de Cincinnati llegan en plena lucha por el liderato de la AFC Norte con un balance de 5-2 y los de Atlanta por escalar posiciones en la NFC Sur, registrando hasta la fecha un 3-5, aunque tienen sólo a una victoria el liderato de su división, lo que les daría acceso directo a los playoffs.

Un partido sólo a la altura del Bernabéu

El Santiago Bernabéu volverá a mostrarse ante el mundo. El estadio del Real Madrid acoge por segundo año consecutivo un partido de la NFL, esta vez entre Atlanta Falcons y Cincinnati Bengals. «El mejor recinto del mundo», en palabras de Alex Wicks, CEO del Bernabéu, se vuelve a mostrar como un escenario de lo más polivalente, capaz de albergar los mejores eventos deportivos del mundo. Todo, con la final del Mundial 2030 aún en el aire y con la capital de España como candidata ante las continuas presiones de Marruecos por llevársela a Casablanca.