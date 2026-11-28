El Atlético viaja al Martínez Valero para jugar contra el Elche en un examen que servirá para coger impulso para un calendario muy complicado hasta final de año. Los del Simeone regresaron en muy buen estado de forma tras el parón de selecciones, pero el argentino alerta que hace falta fichar para mantener el estado de forma. Un partido aparentemente asequible, pero que detrás tiene una tormenta que pondrá a prueba las aspiraciones de los colchoneros esta temporada.

Y es que Simeone parte con las bajas de Romero, Lookman y la última de Sorloth, que hace que la delantera vuelva a estar en un aprieto de efectivos. El noruego sufrió una lesión muscular en la pierna derecha este miércoles en Champions contra el Viking tras un fuerte golpe con el poste, por lo que estará en torno a un mes sin jugar.

De ahí que haya pedido fichajes en rueda de prensa, pero hasta entonces le toca jugar con lo que tiene. Oblak es un seguro bajo palos, custodiado con Marcos Llorente y Grimaldo en los laterales, aunque hay dudas en la defensa. Hancko tendrá que esperar si es Pubill o Le Normand, aunque podría ser el hispanofrancés el elegido, ya que Marc está aparecido y podría perderse el partido contra el Barça.

En el mediocampo también podría haber rotaciones respecto al once contra el Getafe. Barrios y Hjulmand podrían ser pareja de pivotes y liberar Kang-In. Ya en la delantera se repetiría con el tridente de moda con Giuliano por la derecha, Baena en la izquierda y Julián Álvarez en punta. Con 31 puntos y el segundo duelo contra los de Hansi Flick en menos de un mes, el Atlético sabe que no puede volver a fallar.

La primera piedra pasa por vencer al Elche sin sustos y así meter presión a los de arriba. La dinámica es muy buena y no quieren dejarse puntos innecesarios antes de que acabe el año. Y más sabiendo que los próximos partidos son ante rivales directos como el Barcelona en el Camp Nou y el Betis en el Metropolitano. Ya después tendrían que viajar a Países Bajos para jugar la Champions contra el PSV, donde también se la juegan para acabar entre los 24 primeros, y despedirse de 2026 contra el Valencia en el feudo colchonero.

Alineaciones probables de Elche y Atlético