Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, ha respondido este miércoles a los medios y ha insistido en la buena relación que tiene con su entrenador Diego Pablo Simeone. Explica cómo confía plenamente en el técnico argentino, mostrándose muy satisfecho con su rendimiento al mando del club madrileño.

«Me alegro de que me preguntéis por el Cholo, porque quiero desde aquí mandarle un fuerte abrazo. También felicitarle por esa cantidad inmensa de partidos que lleva sin perder, y también dirigiendo el Atlético de Madrid. Cholo, felicidades y que continúes así», declaró Cerezo al ser preguntado por el técnico rojiblanco, que suma casi 15 años en el banquillo del club.

En referencia a los próximos objetivos, a Cerezo se le aparece una sonrisa: «¿El próximo récord que quiero verle? Que ganemos la Champions». El presidente sueña con esa orejona tan ansiada en las vitrinas del Metropolitano, y confía en la experiencia de Simeone para lograrlo, contando ya con dos finales disputadas en su palmarés.

Al ser preguntado por la reciente dimisión de Gil Marín como vicepresidente de La Liga, el presidente se muestra comprensivo: «Es una decisión personal que él ha tomado. Tiene muchos consejos, está ahora bastante complicado y el tiempo es el tiempo. Hay veces que no se puede estar en todos los sitios».

Finalmente, al presidente le preguntaron por las elecciones de este domingo y al partido al que votaría. Cerezo se hizo el distraído: «¿Cuándo son las elecciones? El domingo estoy trabajando, no puedo votar», añadió entre risas.

El Atlético de Madrid juega este miércoles su partido número cinco de la fase de liga de la Champions League ante el Viking. Los rojiblancos necesitan una victoria como el comer si quieren tener posibilidades de clasificar a la siguiente ronda de la máxima competición europea.