En noviembre de 2020, la sorpresa sacudió al Viking cuando, a cinco jornadas del final de Liga, la directiva decidió prescindir del entrenador Bjarne Berntsen, muy querido por la afición. El club marchaba sexto, tampoco en mala plaza, pero entendía que Bernsten había culminado su ciclo, que pasaba por estabilizar al club en la élite noruega. No obstante, el Viking sí anduvo por la labor de quedarse con sus tentáculos. Morten Jensen y Bjarte Lunde Aarsheim, asistentes de Bernsten, gustaban a la directiva nórdica.

Sin embargo, eran dos culos para un asiento, sólo uno podía ser entrenador. Al menos eso dicta la tradición en esto del fútbol. «Bjarte y yo habíamos hablado de entrenar juntos a un equipo allá por 2012 o 2013, mucho antes de que cualquiera de los dos entrenara a este nivel. Se suponía que debíamos asistir a entrevistas por separado, pero decidimos presentarnos juntos. Habíamos preparado un documento de 120 páginas explicando cómo queríamos desarrollar Viking», dice Morten Jensen, entrenador del Viking, a OKDIARIO.

Entre aquellas 120 páginas se escondía una diapositiva en la que un rebaño de ovejas seguía a la oveja líder hasta que aparecieron los lobos y dominaron la escena. El ganado ovino representaba el conformismo del fútbol noruego y la idéntica metodología de los clubes, mientras que los lobos representaban otra forma de actuar. «Con eso les convencimos. Fue una forma humorística de ilustrar nuestras ambiciones. ¿Por qué el Viking iba a seguir lo mismo que el resto de clubes? Queríamos desafiar la mentalidad tradicional y convertirnos en un club al que los demás tuvieran que tener en cuenta», añade Jensen.

Reconoce que «fue una propuesta un poco convencional» y cede los focos a Eirik Bjorno y Erik Nevlan, directivos que confiaron en aquellos lobos feroces. «Merecen mucho reconocimiento por haber tenido el valor de hacer algo diferente. Mirando hacia atrás… Creo que fue una muy buena decisión», dice Jensen. Desde entonces, el Viking ha pasado de ser un equipo intermitente a mantener las luces encendidas. No ha bajado del podio liguero y rompió en 2025 una sequía de 34 años sin ganar la Liga.

El tándem se asemeja más a un matrimonio que a dos entrenadores al uso. «Sí, nuestra relación es prácticamente matrimonial porque tenemos conversaciones a puerta cerrada, pero al decírselo a los jugadores, lo hacemos como si fueran nuestros hijos. Ambos tenemos que estar de acuerdo. Podemos desafiarnos internamente, pero cuando entramos al vestuario, tenemos claro lo que queremos. También queremos que nuestros jugadores piensen por sí mismos, asuman responsabilidades y nos cuestionen. No nos interesa formar futbolistas que simplemente sigan instrucciones. Queremos futbolistas inteligentes que entiendan el juego y sean capaces de tomar buenas decisiones por sí mismos», dice Jensen.

Y como un padre y una madre, Morten Jensen y Bjarte Lunde Aarsheim también se reparten el papel de poli bueno y poli malo. «Bjarte es más tranquilo y analítico que yo, el suele hacer de poli bueno. Yo tengo menos reparo en expresarme en voz alta, soy más poli malo. En el terreno de juego, Bjarte se centra más en los aspectos defensivos, mientras que yo me concentro más en el ataque. Pero ambos participamos en el proyecto general. Tenemos muchas conversaciones, y a veces pueden ser bastante animadas. Casi siempre coincidimos, lo cual probablemente se deba a que nos conocemos desde hace muchos años», apunta Jensen.